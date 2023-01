Condividi subito la notizia



Si terrà sabato 28 gennaio, alle 9:30 presso il Salone della Provincia di Taranto in via Anfiteatro 4, il Talk “Fate il nostro gioco”. L’evento, tenuto dal gruppo Taxi 1729, è stato organizzato dal Dipartimento Dipendenze Patologiche di Asl Taranto, diretto dalla dottoressa Vincenza Ariano, nell’ambito delle attività previste dal Piano di Attività per Gioco d’Azzardo Patologico della Regione Puglia, in collaborazione con le associazioni Rotaract Club Taranto e Rotary Club Taranto. L’obiettivo è sensibilizzare e fare prevenzione sul gioco d’azzardo e le sue conseguenze, con un evento aperto alla popolazione che si rivolge, in particolar modo, ai giovani e agli studenti.

“Fate il nostro gioco”, è il talk-progetto con cui Taxi 1729 si propone di svelare le regole, i piccoli segreti e le grandi verità che si celano dietro il fenomeno del gioco d’azzardo in Italia, con la convinzione che il modo migliore per farlo sia usare la matematica come una specie di antidoto logico, per creare consapevolezza intorno al gioco e svelarne i suoi lati nascosti. Ne deriva una performance dal vivo che va oltre la tradizionale formula della conferenza, proponendo divulgazione matematica e denuncia sociale in modo coinvolgente e divertente. Lo spettacolo demolisce alcune delle più diffuse false credenze sul gioco d’azzardo e restituisce il senso delle reali probabilità matematiche di vincere attraverso simulazioni di gioco, video e continue interazioni con il pubblico.

In occasione del talk, le associazioni che collaborano doneranno a scopo benefico e inclusivo tre abbonamenti di voga al Servizio Gioco d’Azzardo e Dipendenze Comportamentali, per promuovere benessere e inclusione sociale, attraverso uno sport tradizionale jonico che valorizza le risorse naturali del nostro territorio.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza con accesso libero e gratuito.

