di MICHELE SELVAGGI

Le cose belle che aiutano i ricordi e che fanno bene allo spirito e al…corpo. Lodevole iniziativa di chi ha avuto la brillante idea, i Prof. Giuseppe Scazzarriello e Pino Gallo, di riunire intorno ad una lunga imbandita tavolata di un noto ristorante di Scanzano, un nutrito gruppo di ex docenti e Presidi dell’ Istituto Tecnico Agrario di Marconia, sorto – ricordiamo – a cavallo tra gli ormai lontani anni 50 – 60, grazie anche all’impegno di chi fortemente lo volle, l’allora Dr. Giuseppe Cerabona, primo Preside di quella gloriosa e storica scuola. Bella, ma anche e soprattutto piacevole e utile rimpatriata che, tra l’altro è servita a riunire una quarantina di persone – tanti già si conoscevano, altri che si sono incontrati per la prima volta – tutti felicissimi di poter trascorrere qualche ora un modo allegro, tra nostalgia e immancabili ricordi di un tempo che fu. Prima l’incontro con i saluti e gli abbracci nella piazzetta antistante il locale che li doveva ospitare, poi la piacevole e gustosa seduta intorno ad una lunga tavolata, imbandita di ogni ben di Dio che, tra una portata e altra, è servita per dare spazio a tantissimi ricordi mai cancellati dal tempo, con episodi vari legati alla vita trascorsa nell’Istituto. E qui, non sono mancati i ricordi di particolari, immancabili simpatici aneddoti che fa sempre bene tenere a mente per non dimenticare mai quello che in tanti anni la stessa scuola ha rappresentato e insegnato a tutti. Tra i presenti, tre ex Presidi dell’ITAS, il Prof. . Giovanni Cardone, il Prof. Vito Leopardo e il pisticcese Professor Salvatore Carone, uno dei primi alunni di quella Scuola ( tra i presenti, anche un suo professore di Costruzione, Topografia e Meccanica Agraria, dei primi anni 60, di professione geometra, allora occasionalmente incaricato dal Preside Cerabona, per sopperire alla mancanza di titolati ingegneri di quelle materie, che all’epoca – cosa strana – non gradivano la nomina ad insegnare ). Cardone, Leopardo e Carone, tre ex Presidi dell’ ITAS, personaggi amati, rispettati e mai dimenticati, che con il loro impegno, hanno contribuito non poco a fare la bella storia di quella scuola. In chiusura dell’incontro, un vibrante, nobile intervento del Prof. Francesco Malvasi ( ex Consigliere Regionale) che ha colto l’ occasione per un appello alle autorità, inteso a salvare il Polo di Istruzione Secondaria “ Giustino Fortunato” di Pisticci. Un lodevole, appassionato intervento il suo che, tra l’altro ha significato anche evidenziare la necessità di richiedere l’istituzione di un Centro Studi di Storia e Archeologia per il Metapontino oltre ad un Centro di Formazione Professionale per il settore agricolo alimentare, nel territorio di Marconia. Il momento dei saluti, è stato sottolineato da un lungo, caldo applauso dei presenti, magari con l’impegno, il piacere e l’augurio di rivedersi tutti il prossimo anno. Questi i presidi e professori che hanno animato la rimpatriata: Presidi: prof. Giovanni Cardone, prof. Vito Leopardo e consorte, prof. Salvatore Carone e consorte. Docenti: Battifarano Vincenzo, Borraccia Domenico e consorte, Cantore Marilena, Cardinale Giuseppe e consorte, Cicalò Manuela, Cisterna Rocco e consorte, De Pretto Flavia, D’Alessandro Mario, Di Tursi Giuseppe, Dubla Elena, Forte Michele, Fogaro Luigi, Gallo Pino, Giannace Angela, Lopatriello Pompea, Malvasi Francesco, Natuzzi Donato, Pellegrini Pietro, Quinto Leonardo, Raucci Pietro e consorte, Riccardi Nunzio, Romano Antonio, Selvaggi Michele, Scazzarriello Giuseppe e consorte, Viggiani Antonietta.



