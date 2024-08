Provincia di Matera, il 29 settembre si vota per eleggere il nuovo Presidente

Condividi subito la notizia

Il Presidente facente funzioni della Provincia di Matera, Emanuele Pilato, ha firmato il decreto con il quale ha indetto per domenica 29 settembre 2024 i comizi elettorali per l’elezione del nuovo Presidente. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 20.00 nel seggio elettorale costituito nella sala delle adunanze consiliari di via Ridola, a Matera.

Il Presidente della Provincia sarà eletto da sindaci e consiglieri comunali dei Comuni compresi nel territorio provinciale in carica alla data delle elezioni: sono eleggibili tutti i primi cittadini in carica il cui mandato scada non prima di 18 mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

Va ricordato che l’elezione del Presidente della Provincia avviene con voto diretto, libero e segreto sulla base di candidature sottoscritte da almeno il 15% degli aventi diritto: può essere votato un solo candidato. Il voto è ponderato, ai sensi della legge 56-14.

Sarà eletto Presidente il candidato che conseguirà il maggior numero di voti.

Views: 4