Il nuovo codice dei contratti pubblici, varato dal Governo Meloni, è stato al centro degli incontri, organizzati dall’Ordine degli ingegneri delle Province di Potenza e Matera, il 21 e 22 aprile scorsi.

L’importante confronto con i tecnici è stata l’occasione per chiarire gli intenti della riforma ovvero superare le difficoltà poste dal decreto legislativo 50 del 2016, nella consapevolezza che gli appalti pubblici contribuiscono in maniera rilevante al PIL italiano, e rendere più veloce e meno oggetto di contenzioso le procedure.

I principi del risultato e della fiducia, quali corollari dei principi costituzionali di legalità, trasparenza e concorrenza, sono i cardini della nuova riforma, insieme a quelli di matrice europea del migliore rapporto qualità/prezzo e di legalità.

Del resto questa riforma è un impegno preso con l’Europa all’atto di presentazione del Pnrr, non solo per adeguare l’attuale codice alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ed a quella della Corte Costituzionale ma anche per evitare l’avvio di procedure d’infrazione da parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate.

Poi, anche questo fine settimana, non è mancato il consueto incontro territoriale con i cittadini, a Stigliano, per parlare delle ultime novità dei provvedimenti del Governo Meloni che, senza tema di smentita, è il Governo più fattivo degli ultimi dieci anni. Ed è per questo che la fiducia dei cittadini nella nostra Premier è sempre più alta.

Potenza, 24 aprile 2023

Sen. Gianni Rosa

