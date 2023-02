Condividi subito la notizia

Alla presenza delle autorità civili, scolastiche e religiose l’8 febbraio, alle 10, verrà ufficialmente inaugurata la palestra dell’Istituto di istruzione superiore “Pitagora” di Policoro.

L’annuncio arriva dal presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, che ha sottolineato come “la riconsegna della palestra ai legittimi titolari, vale a dire gli studenti della scuola, rappresenta l’ennesimo obiettivo centrato dall’Ente che mi onoro di presiedere per tutto quello che l’attività motoria connessa alla formazione scolastica rappresenta.

Uno dei nostri obiettivi principali è ampliare l’offerta formativo-scolastica a tutto tondo, ivi compresi ovviamente gli aspetti ludico-sportivi, che, come è noto, rappresentano un aspetto importantissimo nel percorso di crescita degli studenti. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo risultato, dalla dirigente scolastica, che è sempre stata collaborativa, ai tecnici della Provincia e, per finire, alla ditta che ha eseguito i lavori.

Dopo l’inaugurazione dei campetti del Loperfido-Olivetti di Matera e del nuovo plesso dell’Alberghiero di Marconia, dunque, siamo lieti di rendere fruibile un altro impianto che – ha precisato Marrese – non sarà certo l’ultimo. Nelle prossime settimane, infatti, torneremo a Matera città per inaugurare una nuova palestra”.

Il dirigente scolastico, prof.ssa Maria Carmela Stigliano ha sottolineato come, “dopo svariati anni finalmente, grazie alla solerzia della Provincia di Matera e del presidente Marrese, viene rimessa in uso la palestra. I ragazzi avranno adesso la possibilità di tornare a praticare le attività sportive scolastiche nel proprio plesso e questo accresce l’offerta formativa in loro favore. Ringrazio il presidente Piero Marrese per aver mostrato interesse e concretezza”.

Al taglio del nastro, preceduto dalla consegna simbolica di una fiaccola agli studenti, presenzieranno, oltre al presidente Marrese e al dirigente scolastico Stigliano anche il sindaco di Policoro, Enrico Bianco, il parroco di Padre Minozzi, don Michele Ciliberti, e il presidente del Consiglio d’istituto, Pino Giordano.

Al termine della cerimonia gli studenti si esibiranno in una gara amichevole di volley, coordinati dal docente Nicola D’Angoia.

