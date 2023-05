Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Una bella, interessante iniziativa della Parrocchia di S.Pietro e Paolo guidata dal Parroco don Rosario Manco, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Padre Pio da Pietrelcina del Dirigente Scolastico dott.ssa Maria Di Bello – Carone. Un progetto culturale riservato agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado del territorio, con un particolare elaborato ispirato alla figura di San Rocco, nativo di Montpellier in Francia, Patrono della nostra città che lo festeggia il 16 agosto di ogni anno, relativo alla STORIA – TRADIZIONI – CULTURA – USI e COSTUMI, su San Rocco e la vita della nostra città. Lo scopo del progetto, come spiega una nota del Parroco don Manco e della Scuola diretta dalla Professoressa Di Bello – Carone, è quello di salvare e conservare la memoria storica della festa patronale in onore del Santo. Il progetto ha tenuto impegnati, con passione ed entusiasmo, gli studenti della scuola pisticcese, realizzando in particolare disegni vari, che saranno esposti nella Chiesa Madre dell’antico e suggestivo rione Terravecchia, il prossimo lunedì 22 maggio. In quella occasione, la statua di San Rocco, quella grande meglio conosciuta come la statua di “Sant Ruccon” appena restaurata, che risale all’800, sarà svelata per ammirare i particolari dei lavori di restauro. Durante l’incontro di lunedì 22 maggio, con la presenza di fedeli, è previsto un intervento dell’autorità e del restauratore della statua, prima della proclamazione del miglior elaborato in concorso. Un evento particolarmente interessante che riguarda un progetto specifico relativo alla figura e alla storia del nostro Santo Patrono, una vera e propria novità, grazie all’impegno del Parroco don Rosario Manco, della Scuola Secondaria di San Pio da Pietrelcina, del suo Dirigente Scolastico dott ssa Di Bello -Carone e dei suoi volenterosi alunni. L’appuntamento è per la giornata di lunedì 22 maggio 2023 alle ore 11,00 nella Chiesa Madre.

Hits: 0