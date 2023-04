Condividi subito la notizia

di Michele Selvaggi

Un mese di maggio 2023, tutto da ricordare per la Comunità di fedeli pisticcesi. In occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario della Parrocchia di Sant’Antonio (25 luglio 1948 – 25 luglio 2023) su iniziativa dell’ Associazione Apostolato Eucaristico Mariano della stessa Parrocchia guidata dal Parroco don Mattia Albano, la nostra città avrà l’onore e il piacere di ospitare la statua internazionale della Madonna di Fatima Pellegrina. Si fermerà nella chiesa di Sant’Antonio di Piazza Umberto I° infatti, per ben tre giorni, da lunedì 15 a mercoledì 17 maggio nell’ambito della celebrazione della Missione Eucaristica. All’appuntamento, di metà maggio, mancano circa due settimane, per cui, d’accordo con la Parrocchia, solo tra qualche giorno faremo conoscere ai fedeli il ricco programma della particolare e attesa visita, preparata nei dettagli dal parroco don Mattia, con tutte le cerimonie , gli incontri di preghiera, le varie conferenze sul Messaggio di Fatima, la catechesi, la celebrazione Eucaristica, Angelus, Santo Rosario, atto di affidamento al Cuore Immacolato di Maria ed altre iniziative nel triduo di permanenza, fino alla partenza della statua per altre località della Regione, prevista nelle ore serali di mercoledì 17 maggio. Un programma, che, come ci ricorda il Parroco don Mattia Albano, non ha tralasciato nulla e ci guiderà in quella che sarà una straordinaria, indimenticabile tre giorni che la comunità della nostra città, onorerà, come si deve, come è nella sua indole e tradizione. Sempre nell’ambito della ricorrenza del 75° anno di fondazione della Parrocchia di Sant’Antonio – guidata prima e per tanti anni da don Paolo D’Alessandro, poi da don Michele Leone e ora da don Mattia Albano – segnaliamo un’altra interessante iniziativa già in atto, con l’esposizione ( vicino alla statua di San Michele Arcangelo, sulla navata destra del tempio – della reliquia( ciocca di capelli) del Beato Carlo Acutis, che i fedeli possono già visitare. Carlo Acutis, un ragazzo che viveva in provincia di Milano, morto solo a 15 anni all’ospedale di Monza (12 ottobre 2006) e di cui il 10 ottobre 2020 è stato celebrato il rito di beatificazione nella Basilica di San Francesco d’Assisi. “Il giovane Carlo, – sono le parole del Vescovo di Assisi monsignor Antonio Sorrentino durante quella cerimonia – si distinse per il suo amore per l’Eucaristia, che definiva la sua “autostrada” per il cielo”.

Hits: 3