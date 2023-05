Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Da lunedì 15 a mercoledì 17 maggio, una tre giorni di Missione Eucaristica con la statua della Madonna di Fatima Pellegrina nella nostra città, ospite della chiesa di Sant’Antonio della omonima Parrocchia guidata dal Parroco don Mattia Albano. Una grande festa di popolo per un indimenticabile soggiorno della Vergine, che i fedeli non solo della parrocchia, hanno onorato come si deve con la celebrazione di sante messe, Santo Rosario animato da Unitalsi e OFS, incontri di preghiera con adulti e con bambini e ragazzi delle scuole locali, adorazioni, confessioni, Angelus e benedizione Eucaristica, catechesi e Celebrazione Eucaristica. Una partecipazione massiccia di fedeli, proprio come aveva auspicato il parroco don Mattia, che durante la solenne omelia di mercoledì , prima della partenza della statua, aveva ringraziato i fedeli e le autorità civili e militari presenti in chiesa, dal primo cittadino sindaco Domenico Albano al Comandante la Compagnia dei Carabinieri di Pisticci, da qualche mese nella nostra città, il Capitano Antonio Belardi. La partenza della Madonna di Fatima, a cui il popolo dei fedeli della nostra città è da sempre devoto, ha lasciato profonda contemplazione spirituale a tutta la comunità ecclesiale e civile, che aveva accolto con grande gioia, preghiere e devozione la sacra effige, non lasciandola mai sola nel tempio che la ospitava. L’iniziativa della tappa pisticcese della Vergine di Fatima, come si ricorderà, era stata promossa dal Parroco don Mattia Albano raccogliendo l’invito dell’ASSOCIAZIONE dell’apostolato Eucaristico Mariano di Pescara. Prima della partenza, intorno alle ore 20,30 di mercoledì 17 maggio, in chiesa, dopo la celebrazione della messa, l’Atto di Affidamento e Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria con la offerta di preghiere, azioni, sacrifici di giornata in riparazione dei propri ed altrui peccati, con l’impegno di compiere il proprio dovere quotidiano secondo la volontà del Signore. Davanti al tempio di Sant’Antonio da Padova in piazza Umberto I° , una grande folla, lì radunata, ha salutato la partenza della statua della Madonna di Fatima, con una calorosa ovazione e un augurale ARRIVEDERCI.

