In occasione delle iscrizioni all’anno scolastico 2023/2024, l’Istituto Tecnico Statale Economico e Tecnologico “Manlio Capitolo” di Tursi indice domenica 15 dicembre una giornata di Open Day per ricevere gli alunni delle terze classi delle scuole medie limitrofe. Il Dirigente Scolastico, i docenti e gli alunni accoglieranno i ragazzi interessati ed i genitori. Si offrirà loro tutte le informazioni utili per compiere in modo consapevole la scelta della Scuola superiore di secondo grado. Nel quadro delle iniziative verrà proposta ad opera di Trifone Gargano, docente presso l’Università degli Studi di Bari, la lezione spettacolo “Dante pop e rock”che offre attraverso i codici della cultura giovanile una narrazione contemporanea accattivante e suggestiva del Sommo Poeta. Lo spettacolo avrà luogo alle ore 17:00 nell’Auditorium dell’Istituto. Inoltre i giovani utenti e i genitori che li accompagnano visiteranno le aule, la palestra e laboratori dove si svolgeranno delle attività organizzate in occasione dell’evento. Sarà assicurata una dettagliata informazione sugli indirizzi di studi, presentato il piano delle attività didattiche e illustrata la vasta gamma di iniziative e servizi formativi che l’Istituto è in grado di offrire.

L’Istituto “Manlio Capitolo” che possiede quattro indirizzi, svolge la propria azione nell’area del Metapontino- Basso Sinni sin dal 1973; sulla base delle recenti direttive ministeriali esso forma figure professionali con conoscenze aggiornate come impone l’odierno mercato del lavoro: nel settore economico “Periti in Amministrazione Finanza e Marketing” (ex ragionieri) e “Periti in Turismo”; nel settore tecnologico, “Tecnici esperti in Costruzioni, Ambiente e Territorio” (ex geometri) e di “Periti Informatici”; si tratta di figure professionali che si sono sempre distinte per le proprie capacità tecniche nei vari ambiti lavorativi.

L’Istituto vanta anche un corso serale per il settore economico (ex ragionieri) e delle costruzioni (ex geometri) che offre una reale opportunità a quei lavoratori intenzionati ad approfondire le proprie conoscenze e competenze conseguendo un titolo di studio che ne migliori la posizione lavorativa.

“I curricula, improntati ai bisogni formativi degli allievi, offrono loro l’opportunità di divenire parte attiva delle politiche di sviluppo messe in atto dall’Unione Europea coniugando gli studi teorici con i saperi operativi. Gli scenari occupazionali odierni richiedono operatori sempre più specializzati, con conoscenze declinabili mediante le nuove tecnologie informatiche, spendibili nelle presenti dinamiche di mercato. Siamo sicuri che il nostro Istituto assicurerà ai propri iscritti strumenti culturali e professionali al passo con i tempi che ne agevolino l’inserimento nel mondo del lavoro” precisa la Dirigente Rosa Schettini.

Le attività della giornata di open day si apriranno alle ore 16:00 e si chiuderanno alle ore 20:00

La segreteria è aperta fino al 30 gennaio 2023 dalle ore 8:00 alle ore 14:00 e rimane a disposizione degli interessati per lo svolgimento delle operazioni di iscrizione.

Per maggiori informazioni, è possibile seguire il “Capitolo” presso i suoi profili social (Facebook https://www.facebook.com/ITSETMCapitolo e Instagram https://www.instagram.com/itset_manlio_capitolo_tursi) e visitare il sito http://www.itcgtursi.edu.it

Prof.ssa Anna COSTANZA

