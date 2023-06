Condividi subito la notizia

Giovedì 01 giugno 2023 (ore 10.00 – 16.00), in occasione del Centenario AM e del 57° anniversario della sua costituzione sul sedime aeroportuale di Gioia del Colle (BA), il 36° Stormo Caccia aprirà le porte al pubblico. Oltre al sorvolo degli assetti di volo in dotazione al Reparto, il programma della giornata prevedrà una mostra statica con velivoli, pannelli pittografici, stand promozionali, cimeli storici, materiali d’armamento, attrezzature per il contrasto alla minaccia chimica, batteriologica, radiologica e nucleare nonché automezzi in dotazione allo Stormo. Una grande occasione per raccontare e condividere con il territorio e la popolazione limitrofa la storia, i valori e la propensione per il futuro, elementi che rendono l’Arma Azzurra una risorsa strategica al servizio del Paese e della collettività.

Hits: 0