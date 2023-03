Condividi subito la notizia

Scriveva Frida Kahlo “Dipingo i fiori per non farli morire”. E’ con questa citazione che intendiamo valorizzare ciascuna di voi nella Giornata Internazionale della donna.

Siate semi, che fioriscono ogni giorno, siate la capacità di rigenerarvi. Siate voi stesse, sempre.

Abbiamo scelto di non donarvi mimose ma, semi speciali dei quali sarete voi stesse a prendervene cura, per germinare e portare linfa nuova al vostro saper essere donne, madri e lavoratrici.

Potremmo chiamarli semi della resilienza capaci di rinnovarsi, rigenerarsi e rinascere innumerevoli volte, esattamente come avviene in natura che ci insegna come i fiori sanno sempre sentirsi come “21 a primavera”.

Proprio dalla parola resilienza tanto cara alla nostra amministrazione possiamo imparare che contiene in sé alcune delle caratteristiche fondamentali delle donne, come la capacità di non fermarsi mai, di sostenere le altre, di reinventarsi ogni giorno, di essere generatrici di alleanze e di futuro nuovo. Insomma, di essere uniche.

Ci piacerebbe vederli fioriti e condividerli questi semi di resilienza per costruire insieme un “giardino” nuovo, quello in cui si possa assistere al reale e concreto raggiungimento dell’uguaglianza di genere e della emancipazione di tutte le donne e le ragazze come cita l’Obiettivo 5 dell’agenda 2030 dello Sviluppo Sostenibile.

Siate semi di voi stesse, siate il futuro!

Christian Giordano

Potenza, 8 marzo 2023

++++OGGI POMERIGGIO ALLE ORE 15.30 IN VIA CAVOUR (ALTEZZA CASA ROSSA NOTAIO ZOTTA) IL PRESIDENTE GIORDANO E LA CONSIGLIERA DI PARITA’ PROVINCIALE SIMONA BONITO, INAUGURERANNO UFFICIALMENTE IL MANIFESTO “SI PUO’ FARE” AFFISSIO SU TUTTE LE PENSILINE BUS DELLA CITTA’ DI POTENZA GRAZIE ALLA COLLABORAZIONE CON LA DITTA MICCOLIS.

UN ANALOGO MANIFESTO PROGRAMMA è STATO AFFISSO IN PIAZZA MARIO PAGANO SUL PALAZZO DELLA PROVINCIA ++++++++.

SI PREGA DI INTERVENIRE ALLA MANIFESTAZIONE. GRAZIE.

Hits: 2

Correlati