di MICHELE SELVAGGI

Proprio una bella iniziativa quella che nei giorni scorsi, durante il periodo natalizio, si è consumata nella giovane parrocchia di San Gerardo Maiella a Marconia dove si è dato vita ad un “pranzo dell’amicizia”, ideato e fortemente voluto dal Parroco don Franco Laviola, anche docente dell’ Istituto “Giustino Fortunato” di Pisticci, Marconia e Metaponto. Un incontro conviviale semplice, ma ricco di tantissime emozioni che hanno lasciato il segno. Un pranzo in parrocchia, condiviso dai parrocchiani del posto, che, in pratica, ha coinvolto tutte le famiglie, gli studenti dell’Istituto Scolastico “Giustino Fortunato”, i docenti, e tante persone sole e fragili, bisognose di affetto, compagnia e gioia di stare insieme. Insomma, uno squisito altruismo, misto a fede, gioia e senso di condivisione e perché no, anche senso di appartenenza a questo nostro amato territorio. Da parte del Parroco don Franco, ” un doveroso , infinito grazie a tutti i volontari che si sono prodigati, e agli allievi dell’Istituto Alberghiero, in particolare Tonia, Andrea, Luigi Zaffarese, Cristian, all’insostituibile e sempre presente Professor Francesco Rosafio, al Prof. Francesco Viggiani, e soprattutto a tutti coloro che hanno contribuito generosamente , volendo rimanere anonimi, alla realizzazione di questo importante evento. Personalmente – ha spiegato don Franco – ho il dovere di ringraziare innanzitutto chi mi ha coinvolto, regalandomi delle emozioni vere, indimenticabili e sane, che ti fanno vibrare il cuore. Ci vediamo il prossimo anno, con l’augurio di ritrovarci sempre più numerosi e sempre con il cuore in mano”. Insomma, una straordinaria iniziativa, che va condivisa e soprattutto apprezzata e lodata, per tutto quello che ha voluto significare. L’anno scorso, ricordiamo, la Parrocchia di San Gerardo Maiella, fu oggetto della sottrazione nel presepe allestito in chiesa, della culla del bambinello. Un atto sacrilego ormai fatto dimenticare dalla bella iniziativa del pranzo di amicizia di quest’anno . Onore alla nuova Parrocchia, a tutti i parrocchiani e in particolare al suo attivissimo parroco don Franco..

