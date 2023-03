Condividi subito la notizia

Dal 26 marzo al 31 marzo l’Iis Bernalda- Ferrandina ospiterá i 50 ragazzi che prendono parte al

Progetto Erasmus plus TRACES OF OUR ANCESTORS European regions in the course of time

che vede tra le scuole partecipanti oltre l’ IIS BERNALDA-FERRANDINA” , (coordinatrice del

progetto: Susanna Mereu) la Scuola capofila, “Quirinus-Gymnasium” a Neuss, GERMANIA, il

Liceo privato e scuola professionale, “Svijet”, il

Liceo Ogólnokształcące “Stanislaw Wyspianski”, a Szubin-POLONIA; l’ Escola Secundária Dr.

Augusto César da Silva Ferreira, a Rio Maior-PORTOGALLO.

Per le occasione è stato organizzato per il 31 Marzo un dibattito aperto gestito dagli studenti

che si svolgerà presso l’aula Magna dell’Istituto con l’europarlamentare Enzo Amendola e il

professor Donato Verrastro, professore di storia contemporanea all’Unibas. Si discuterà sui

valori dell’UE e su come alcuni confinati politici di Centro Agricolo abbiano contribuito, con i

loro ideali e le loro attività a creare tangibile il sogno, la vision del manifesto di Ventotene,

dell’Europa unita.

Il 28 marzo le stesse delegazioni straniere accompagnati dai referenti dell’Iis Bernalda-

Ferrandona, dalla professoressa Mereu andranno in visita a Centro Agricolo, Marconia, Aliano

e Pisticci.

Un progetto importante che mira a creare un prodotto documentale sulle varie regioni europee

e sul loro cambiamento nel corso del tempo, costituito da un ebook interattivo da utilizzarsi

nelle lezioni di scienze sociali, geografia e inglese a scuola. Ci si focalizzerà sulle storie

individuali e sulle ricadute transnazionali di ciascuna Regione, relativamente alla formazione

dell’UE.

Seguendo le tracce dei protagonisti storico-politici che hanno favorito la conquista della

democrazia sino all’ambito raggiungimento della formazione della Comunità Europea,

considerando la storia del XX sec. gli studenti impareranno a capire le diverse esigenze di

ogni nazione, le scelte politiche dovute alla propria storia individuale congiunta al

perseguimento di un obiettivo comune.

