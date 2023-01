Condividi subito la notizia

Si terrà sabato 14 gennaio dalle ore 10 nell’aula magna dell’Istituto Agrario Presta Columella in Via San Pietro in Lama, la giornata di consultazione pubblica sul Piano Urbanistico Generale avviata dall’amministrazione comunale. L’incontro sarà aperto dai saluti del sindaco Carlo Salvemini e degli assessori alla Pianificazione Urbanistica Rita Miglietta e all’Agricoltura Christian Gnoni. La relazione tecnica introduttiva sarà a cura del professor Francesco Curci coordinatore scientifico del gruppo di lavoro del DAStU-Politecnico di Milano che affianca l’Ufficio di Piano. Interverranno l’ing. Vito D’Onghia, la professoressa Irene Petrosillo, docente di Ecologia dell’Università del Salento, la professoressa Grazia Semeraro, docente di Archeologia classica del Dipartimento di Beni culturali dell’Università del Salento.

L’incontro, al quale prenderanno parte cittadini, associazioni, rappresentanti istituzionali e di categoria, sarà dedicato al territorio comunale che si estende tra la città e la costa, verso est, e al vasto territorio agricolo che abbraccia la città. Un territorio che oggi ospita numerose funzioni, con attività agricole e attività ricettive, nel quale tantissimi leccesi praticano sport ed escursioni, che ospita anche attività produttive, talvolta impattanti, e impianti per la produzione di energia eolica e fotovoltaica. Nel quale si trovano 287 masserie, molte delle quali dismesse, altre recuperate ai fini della residenza, della ricettività turistica, della ristorazione, e 30,8 km di reti del Consorzio di bonifica.

Si tratta inoltre di un territorio ricco di siti di valore ambientale, paesaggistico, geomorfologico e di testimonianze delle antiche e moderne attività umane: le masserie, i frantoi, le ville e i casini, le pagghiare, i pozzi, le specchie, le antiche cave e le opere della bonifica che testimoniano il legame tra la comunità leccese e la sua terra. Un’eredità da tutelare e valorizzare in una nuova stagione di rigenerazione paesaggistica, oggi ancor più necessaria per rispondere alle conseguenze economiche sociali della Xylella.

Anche su questo tema la consultazione pubblica è già aperta sul sito www.puglecce.it dove, nella pagina dedicata alla campagna di Lecce, sono pubblicati un sondaggio per raccogliere le opinioni dei cittadini sulle priorità alle quali far fronte per dare ancor più valore a questa ampia porzione del territorio leccese, una pagina nella quale inserire proposte, raccontare esperienze, e dove ci si può già prenotare per prendere parola all’incontro di sabato mattina.

Appuntamento sabato 14 gennaio alle 10 all’Istituto Presta columella in Via San Pietro in Lama. I signori giornalisti sono invitati a partecipare.

L’Ufficio stampa

Hits: 6

Correlati