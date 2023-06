Condividi subito la notizia

In occasione della Festa della Musica il 21 Giugno 2023 l’Ente Pro Loco Basilicata con la Pro Loco Tursi e il Parco Letterario “Albino Pierro” rendono omaggio a Rocco Scotellaro, a 100 anni dalla nascita del poeta, scrittore, e sindaco di Tricarico (Mt), con una rassegna musicale e di poesie. “E’ Fatto Giorno” è il titolo della manifestazione che si svolgerà alle ore 10,00 a Tursi (Mt) presso la Terrazza della Casa Museo di Albino Pierro in Corso Umberto con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Siae, dell’ Ente Pro Loco Italiane, dell’ Anci e della Commissione Europea all’interno del cartellone di eventi nazionali della Festa della Musica “Vivi la Vita”. Dopo i saluti del Presidente della Pro Loco Tursi Francesco Ottomano e del Presidente dell’Ente Pro Loco Basilicata Aps Rocco Franciosa e delle istituzioni presenti, ci sarà l’esibizione musicale di Danilo Vignola, Ukulele e Giò Didonna Cajòn e la lettura delle poesie di Rocco Scotellaro, Isabella Morra e Albino Pierro. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa dichiara “celebriamo il 21 giugno solstizio d’estate con la Pro Loco Tursi nella casa del celebre poeta tursitano Albino Pierro rendendo omaggio a Rocco Scotellaro con una rassegna musicale e di poesie tra cui anche quelle di Isabella Morra quale occasione per promuovere il patrimonio culturale lucano”.

La manifestazione sarà trasmessa in diretta sui canali social dell’ Ente Pro Loco Basilicata

