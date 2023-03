Condividi subito la notizia

Alle ore 02.00 circa di oggi, i Vigili del Fuoco del Comando di Potenza sono intervenuti per un incendio autovettura nel comune di Sant’Angelo le Fratte(PZ).

I Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno trovato un’autovettura che era parcheggiata all’aperto in una rivendita di automobili, completamente avvolta dalle fiamme.

Le operazioni di messa in sicurezza si sono concluse alle ore 06.00.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un’autopompa, un’autobotte ed un furgone per un totale di otto unità.

Sul posto anche i Carabinieri.

