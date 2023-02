Condividi subito la notizia

Il Comune di Pisticci prenderà parte alla BIT di Milano: dal prossimo 12 febbraio, infatti, la Città Bianca e il suo splendido territorio saranno protagonisti alla Borsa Internazionale del Turismo, in programma nel capoluogo lombardo fino al 14 febbraio.

L’evento di portata internazionale coinvolge operatori turistici e viaggiatori da tutto il mondo, buyers ed esperti del settore: “La BIT sarà l’occasione per promuovere e far conoscere il nostro territorio in un contesto di professionisti del settore turistico come quello di Milano – spiega il vice Sindaco con delega al Turismo Rossana Florio – La valorizzazione delle bellezze di Pisticci rientra in un percorso di miglioramento continuo dell’offerta turistica che, inevitabilmente, passa anche attraverso vetrine del genere. Nelle ultime settimane abbiamo rafforzato la nostra collaborazione con l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata proprio per arrivare preparati a questo importante appuntamento, nel quale presenteremo anche la nuova brochure, ideata e curata dall’Ufficio Turismo del Comune. La promozione del nostro territorio coinvolge il centro storico di Pisticci, i Calanchi, la zona del mare, senza dimenticare le aree naturalistiche sparse sul territorio. Importante anche il richiamo alle radici, vista l’attività portata avanti dall’Amministrazione nell’ottica di intercettare i flussi di pisticcesi all’estero, per un turismo che sia in grado di far riscoprire tradizioni, usi e costumi della nostra comunità ai tanti suoi figli sparsi nel mondo, ma legatissimi al loro paese d’origine. Senza dimenticare la vocazione giovanile della nostra città: siamo in corsa per il riconoscimento di Città italiana dei Giovani e, nell’ambito della BIT, proveremo a dare ulteriore impulso a questa importante opportunità che Pisticci sta vivendo”.

Hits: 3

Correlati