Condividi subito la notizia

Il 19 maggio si celebra la Giornata Mondiale delle malattie infiammatorie croniche dell’intestino (MICI).

Tra queste malattie ricordiamo cil Morbo di Crohn e la rettocolite ulcerosa, due patologie che in Italia colpiscono circa 250mila persone soprattutto nella fascia di età giovanile.

Per l’occasione, l’Amministrazione Comunale partecipa all’appuntamento illuminando di viola, colore simbolo delle MICI, la facciata del Palazzo di Città.

Un gesto simbolico per accendere un faro rispetto a queste malattie di cui c’è ancora poca consapevolezza.

Inoltre, la Civica Amministrazione, presenzierà in forma ufficiale anche alla presentazione del libro “la miss in pigiama: La malattia non è la fine dei sogni” di Elena Zulato, l’appuntamento organizzato dall’Associazione M.I.Cro.Italia Odv presso la Sala Tatarella della Camera dei Deputati in Roma. In questa giornata, l’Amministrazione Comunale ringrazia l’associazione M.I.Cro.Italia Odv, da anni al fianco di chi convive con queste problematiche, offrendo assistenza medica anche attraverso una fitta rete ospedaliera di supporto ai pazienti che soffrono di patologie silenti e quasi sempre invalidanti.

Hits: 1