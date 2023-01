Condividi subito la notizia

Ho presentato un disegno di legge affinché il 15 ottobre, data riconosciuta a livello internazionale, venga istituita la “Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale”. Ogni 16 secondi nasce un bambino morto, per un totale di due milioni l’anno. In Italia, uno studio In Italia, nel “Progetto pilota di sorveglianza della mortalità perinatale”, coordinato dall’Istituto superiore di sanità e finanziato dal Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) del Ministero della salute, che ha raccolto dati tra il 2017 e il 2019, ha evidenziato che il tasso di mortalità perinatale è pari a circa 4 decessi ogni 1000 nati. Con un percentuale maggiore nelle regioni del Sud Italia.

La prevenzione e la riduzione della morte perinatale, al fine di raggiungere il più elevato livello di salute e benessere possibile per le donne e per i neonati, è uno dei traguardi del terzo obbiettivo dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo Sostenibile.

La legge prevede che, in occasione della ricorrenza del 15 ottobre, vengano promosse iniziative per diffondere la conoscenza del fenomeno della morte perinatale presso gli ospedali e presso le strutture del Servizio sanitario nazionale e venga favorita, da parte di istituzioni e di enti, la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da consentire la sensibilizzazione e la conoscenza sul fenomeno.

È doveroso “migliorare la consapevolezza delle donne per ridurre la morte in utero; creare gruppi comunitari per migliorare la salute della famiglia; facilitare i programmi di nascita, la comunicazione e lo scambio; ridurre lo stigma associato alla morte in utero; fornire supporto al lutto delle famiglie colpite” come sottolineato da uno studio “The Lancet”, dell’International Stillbirth Alliance, in collaborazione con l’associazione italiana CiaoLapo onlus, e con l’impegno condiviso di Save the Children.

Roma, 19 gennaio 2023

Sen. Gianni Rosa

