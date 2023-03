Condividi subito la notizia

Di stamane, un incontro in Sala Inguscio, alla presenza degli organismi di formazione, delle parti sociali e datoriali, dei dirigenti e funzionari del dipartimento, per far conoscere il nuovo sistema di accreditamento.

L’accreditamento è rivolto a introdurre standard di qualità sia per gli Organismi, sia per le loro sedi operative, secondo parametri oggettivi, per realizzare politiche pubbliche di sviluppo delle risorse umane nei territori di riferimento, offrendo adeguate garanzie ai partecipanti delle attività formative erogate dagli stessi.

Il nuovo sistema di accreditamento, che verrà adottato con una prossima delibera di giunta, consentirà un evidente snellimento delle procedure a beneficio degli enti di formazione, rafforzando il rapporto di collaborazione e sinergia con i funzionari deputati a rilasciare l’atto.

Il fine ultimo di questa scelta, come di tutta la politica che la direzione per lo sviluppo economico sta scegliendo di percorrere, nasce da un lato dalla necessità di rendere fruibile per tutti un ventaglio di possibilità di formazione sempre più ampio, ma anche di direzionare il lavoro verso i settori più richiesti, quali quello del digitale e delle nuove competenze informatiche.

È evidente che la forza lavoro che costantemente emigra dalla nostra regione, portando linfa vitale all’economia delle regioni del nord, dobbiamo tentare di farla rimanere sul nostro territorio, investendo quanto più possibile in una formazione mirata a rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

Ringrazio, infine, tutti i componenti degli uffici del lavoro e della formazione del dipartimento che mi onoro di guidare, consapevole di quanto sia importante il loro ruolo e di quanto lo sarà ancora di più nei prossimi mesi, dove sono certo sapranno guidare gli organismi di formazione nel nuovo sistema di accreditamento.

Così in una nota l’assessore allo Sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità, Alessandro Galella

