Il Commissario Provinciale Giuseppe Giuzio ha nominato commissaria cittadina della città di Potenza la dottoressa Ilaria Galotta, classe 1993, docente di Scienze Motorie, Laureata in Scienze dell’Economia e Management dello Sport e delle Attività Sportive,

Giuzio per l’occasione ha presieduto, nella sede regionale del partito in Potenza alla via Verrastro, con il Vice Commissario nonché assessore al comune di Potenza Antonio Vigilante, la Capogruppo in consiglio comunale Carmen Galgano e la neo nominata Ilaria Galotta la prima riunione operativa.

Tanti i temi trattati in merito all’attività amministrativa alla città capoluogo di regione – che vede Fratelli d’Italia la prima forza in consiglio comunale e che in giunta annovera il vice sindaco Michele Napoli e l’assessore Maddalena Fazzari e ha tra le sue fila, anche, il Presidente del Consiglio facente funzione Rocco Bernabei – in particolar modo si è discusso delle prossime iniziative consiliari che vedranno protagonisti i rappresentanti del partito.

A Ilaria Gallotta vanno gli auguri di un buon lavoro, certi che saprà meritare la fiducia che le è stata accordata svolgendo il suo compito nell’interesse del partito e della sua crescita.

Fratelli D’Italia

La segreteria provinciale Potenza

