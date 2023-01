Condividi subito la notizia

Continuano gli appuntamenti con la Stagione Teatrale 2022/2023, promossa dall’Amministrazione comunale di Massafra in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 27 gennaio p.v., alle 21,00, presso il Teatro Spadaro, il poliedrico Flavio Oreglio porterà in scena “Ridendo e Sferzando”.

L’intuizione che sta alla base di quest’opera è a dir poco geniale: le note sono sette, i nani sono sette, i peccati capitali sono sette, perciò è un peccato che un nano non sia noto. In questo lavoro si ritrova il rispetto della musica e il pubblico potrebbe percepire e gustare la sofferenza gioiosa dei musicisti che creano le sensazioni in un contatto quasi sensuale col proprio strumento.

Flavio Oreglio, tra teatro, musica e scrittura, vanta una lunga esperienza cabarettistica che lo ha portato a diventare conosciutissimo per il suo “Momento Catartico” proposto a Zelig.

Previsti biglietti last minute:

Platea I settore: €. 15,00; Platea II settore €. 12,00; Platea III settore €.10,00.

Infopoint comunale (099.8804695), ubicato in Piazza Garibaldi.

Massafra, 25 gennaio 2023

