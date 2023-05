Condividi subito la notizia

Roma – 18 maggio 2023 – Ci sarà il Sindaco di Mykonos Konstantinos Koukas alla cena evento di candidature al Premio Eccellenza Italiana che anche quest’anno apre la stagione estiva sull’isola, perla delle Cicladi.

Un’occasione per festeggiare l’impegno di imprenditori italiani che operano sull’isola, affermando un modello di accoglienza, di sostenibilità e di eccellenza che concorre a costruire un’offerta ampia e pienamente mediterranea che valorizza l’associazione Italiani a Mykonos presieduta da Gianpaolo Sinno.

A consegnare gli attestati con il Sindaco Koukas, il giornalista Massimo Lucidi Presidente della Fondazione E-Novation, che il prossimo 14 ottobre presenterà a Washington DC la Decima edizione del Premio Eccellenza Italiana.

Gianpaolo Sinno, nel presentare i candidati dell’associazione Italiani a Mykonos, ha dichiarato: “l’occasione di parlare sull’isola di eccellenza e sostenibilità attraverso chi fa, chi opera per il benessere collettivo diventa il miglior biglietto da visita della nostra associazione per far conoscere l’attivismo e la varietà dei servizi di accoglienza e assistenza che offriamo”

Imprenditori e attività verranno insigniti di un riconoscimento dal Sindaco Koukas, da Lucidi, Sinno e l’Avvocato Alexandra Dimou, punto di riferimento – non solo legale – per tanti italiani in vacanza. Confermata la prestigiosa location dello scorso anno: il ristorante Mediterraneo che al centro di Mykonos porta in piazzetta la buona tavola.

