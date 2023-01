Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Di bene in meglio. Due importanti appuntamenti sono in programma nei prossimi giorni per il nostro compaesano, stimato attore Massimo Previtero, ormai nella capitale da diversi anni, senza mai dimenticarsi della “sua” Pisticci, che lo ha visto nascere e crescere fino ad una certa età. Uno dei suoi ultimi – solo in ordine di tempo, naturalmente – dal titolo “VORREI UNA VITA”, dopo il successo dei mesi scorsi in varie sale cinematografiche non solo della capitale, sabato 21 gennaio verrà presentato alla Casa della Cultura al “Parco Villa De Sanctis” di via Casilina, con ingresso alla ore 17. L’altro appuntamento è fissato per la giornata di giovedì 26 Gennaio 2023. Massimo Previtero sarà infatti, ospite nella trasmissione “l’Emigrante” sulla emittente Cusano Italia TV ( Canale 264 del Digitale Terrestre) con inizio alle ore 14,30. “ Sarà un viaggio bellissimo – spiega l’attore di origine pisticcese – in cui, tra l’altro, parlerò della mia vita privata, ma anche di quella mia artistica, che finora, e lo dico con immenso piacere,, mi ha riservato parecchie soddisfazioni”. Per quel che riguarda il film “Vorrei una vita”, del regista Emmanuele Di Leo, lo stesso dopo il sold out per la prima al cinema Aquila e al Caffè Letterario di via Ostiense, non poteva non essere presentato proprio nel quartiere romano in cui è stato ambientato e girato. E’ anche il caso di ricordare che recentemente è stato presentato in anteprima il cortometraggio “La voce umana”, sempre con Massimo Previtero attore e con regia di Emanuele Di Leo, ispirato ad una brillante e famosa opera teatrale del noto scrittore francese Jean Cocteau, in ricordo della grande attrice Anna Magnani, ma in chiave tutta inedita e attuale. Da pisticcesi come siamo, non possiamo che augurare sempre il “meglio del meglio” al nostro caro Massimo, che nei suoi lavori non manca mai di dare spazio alle vicende della sua terra natia, come recentemente si è verificato con il film di grande successo come “Vincenzo il pastore lucano”.

Hits: 14

Correlati