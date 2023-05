Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Dopo quattro anni, causa COVID e altro, nella nuova sede di via Cammarelle, da poco inaugurata, dell’Associazione Folklorica pisticcese LA PACCHIANELLA, guidata dallo storico Presidente Giuseppe (Pinuccio per gli amici) ADDUCI, si celebra il primo incontro culturale del sodalizio. Una data importante, quella di domenica 28 maggio, con la prestigiosa presenza della Prof.ssa Patrizia del Puente, docente di Glottologia c/o l’Unibas, che tratterà il tema “ L’Atlante dialettale lucano e Il dialetto lucano all’alba del 21° secolo “. Il programma dell’incontro, tra l’altro prevede, il saluto del Presidente Adduci all’assemblea e i successivi interventi dei Professori Franco Plati, Grazia Giannace, dello storico Dino D’Angella e del dr. Petrigliano. A seguire l’intervento dei presenti con varie osservazioni sull’argomento appena trattato. Sarà anche l’occasione, con l’avvicinarsi della estate 2023, di conoscere, da parte del massimo dirigente dell’Associazione Adduci, eventuali programmi del sodalizio, che interesseranno l’attività del gruppo in sede locale, ma anche provinciale, regionale e, chissà, anche fuori della nostra nazione. E’ il nostro augurio per una associazione come LA PACCHIANELLA, conosciuta in tutto il mondo, che ha brillantemente superato il mezzo secolo di vita e che si appresta a sostenere altri programmi per il suo rilancio dopo circa quattro anni di forzata inattività. L’appuntamento è per domenica 28 maggio alle ore 17,30 presso la nuova sede di via Cammarelle del rione Loreto a Pisticci.

