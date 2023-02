Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata Mondiale delle donne e delle ragazze nella scienza, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni e patrocinata dall’UNESCO, domani alle ore 9,30 presso l’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura di Potenza si terrà un evento di presentazione delle Azioni dell’Avviso Pubblico

Laboratori e Itinerari Emozionali ‘Basilicata in Marcia per la Cultura per Vivere una Vita che Vale’.

All’evento parteciperanno anche le scuole che beneficeranno dei contributi previsti dall’Avviso Pubblico approvato dalla Giunta regionale il 10 agosto 2022. Queste le scuole coinvolte: Liceo Artistico e Musicale Statale – Potenza ; Istituto Comprensivo Statale “F. De Andre'” Scanzano Jonico Mt; Istituto Comprensivo “Carlo Gesualdo da Venosa” Venosa Pz; Istituto Comprensivo “M. Carlucci” – Baragiano Pz; Istituto d’istruzione superiore “Francesco De Sarlo” Lagonegro Pz; Liceo Scientifico Statale E. Fermi

Policoro; Istituto di istruzione superiore Bernalda Ferrandina – Bernalda Mt; Istituto di istruzione superiore I.I.S. Petruccelli Moliterno – Pz; Istituto Comprensivo Torraca Bonaventura – Potenza; Liceo Tommaso Stigliani – Matera.

L’iniziativa, che rientra nei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo e nelle Celebrazioni del Bicentenario di Busciolano, ha lo scopo di promuovere l’identità europea e i PO del FSE attraverso le Azioni del Tavolo Permanente ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’ coordinato dalla Regione Basilicata con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Consigliera Parità Nazionale e Regionale, del Prefetto di Potenza e del referente Unione Europea PO FSE Basilicata e dell’Associazione Italiana Giovani per l’UNESCO.

“Le Azioni previste nell’Avviso Pubblico – ricorda Tomangelo Cappelli, Responsabile Comunicazione PO FSE – prevedono: l’attuazione di laboratori ed itinerari Emozionali, finalizzati all’educazione l’Arte di Vivere, attraverso una didattica di qualità improntata sulla conoscenza e la valorizzazione del Patrimonio Culturale e la diffusione di stili di vita eticosostenibili; la creazione di una rete interculturale e transnazionale con le scuole europee e gli studenti italiani, europei, russi e ucraini finalizzata a promuovere l’Unione Europea, rafforzare l’identità locale e i legami tra i popoli e creare solide basi di convivenza pacifica fondate sulla Cultura per un Mondo migliore; l’acquisto e uso di attrezzature multimediali, strumenti musicali, materiali per il disegno e le belle arti attrezzatture per attività, didattiche e formative e salutistiche per arti visive e plastiche, danza e teatro, con riferimento a esperienze avanzate (Lams Sistema Abreu, etc) al fine di educare all’Armonia dei Comportamenti attraverso l’Armonia dell’Arte; la realizzazione di un Piano di Comunicazione Sapienziale e Motivazionale e Cartellonistica Emozionale con il coinvolgimento diretto dei Giovani sia nella fase di progettazione che di attuazione e gestione”.

L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Istituto Comprensivo Torraca -Bonaventura.

