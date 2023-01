Condividi subito la notizia

Si terrà domani, martedì 17 gennaio, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione del progetto di investimento del Gruppo OVS nella città di Bari che riguarda la creazione di un polo di innovazione tecnologica in collaborazione con il Politecnico e un centro logistico multifunzione in ottica di sostenibilità ed economia circolare che verrà realizzato in zona ASI.

A illustrare la portata e gli obiettivi del progetto, realizzato con il Contratto di Programma della Regione Puglia, sarà l’amministratore delegato del Gruppo OVS Stefano Beraldo alla presenza del sindaco Antonio Decaro, del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del vicesindaco e assessore alle Politiche attive del lavoro Eugenio di Sciascio, dell’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci e del rettore del Politecnico di Bari Francesco Cupertino.

