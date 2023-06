Condividi subito la notizia

La storia di una Tigre che ha conquistato le stelle

L’ Associazione Lucani di Reggio Emilia, COSMo, l’Università della Terza Età e la CRLM della Regione Basilicata, mercoledì 7 giugno alle ore 21:00 a Reggio Emilia in Via Roma 39, presso la sede di UniTre, presentano l’iniziativa “Dalla Lucania alla Luna, storia di una Tigre che ha conquistato le stelle”.

“In una fredda mattina del secolo scorso due giovani da poco sposi con due valigie piene di speranze varcano il bordo di una grande nave che li porterà dallo sperduto paesino di Sasso di Castalda (PZ), al Paese dove è possibile avverare i propri sogni, gli Stati Uniti d’America”.

In questa Conferenza vi racconteremo di un Americano (figlio di genitori lucani) con un nome Italiano che con la sua caparbietà e il suo accume ha permesso a dodici uomini di camminare sul nostro satellite.

La storia di Rocco Antony Petrone e della conquista della Luna, narrata da Ciro Sacchetti e Davide Borghi, da anni divulgatori della corsa allo spazio, e delle missioni Apollo in particolare, per l’associazione Il COSMo.

Saranno proiettati video dell’epoca ed esposti alcuni modellini di razzi dell’epoca mandati in orbita.

Moderatore della serata sarà Donato Vena, presidente dell’Associazione Lucani di Reggio Emilia, che presenterà anche una mostra fotografica, allestita per l’occasione, composta da 14 foto scattate tra il 1906 e 1913 che ritraggono il famoso dirigibile Zeppelin ideato dal tedesco Ferdinand Graf von Zeppelin (08/07/1838 – 08/03/1917)

L’ingresso è libero con posti a sedere limitati; per informazioni telefonare al 328/4324254.

Donato Vena

