Tra i protagonisti del festival diretto da Marilinda Nettis , Felice Casucci e Loredana Calabrese , tantissimi artisti dai vincitori dei progetti Puglia Sound, a tantissimi giovani emergenti e anche talenti già affermati nel mondo del jazz , pop e word..

Tanta musica ma anche danza , mostre, presentazioni di libri e incontri con gli autori, mostre fotografiche e altro ancora nel ricco cartellone della fantastica location del porto degli Argonauti.

L’associazione culturale Note di Mare ha dedicato affettuosamente al PIERO ANGELA jazzista l’importante traguardo dei vent’anni di attività , Il jazz per Peter Angela era un modo di assaporare il valore della libertà all’interno di una linea armonica, e anche per la ventesima edizione della rassegna il tema sarà “musica eseguita senza schemi “

Il festival come spiega Felice Casucci ha l’idea di abbracciare idealmente diverse età’ musicali e inaugurerà la rassegna venerdì 23 giugno alle ore 22,00 con i “musica alla francese” per poi proseguire a luglio con i Kora connection e a seguire una carrellata di concerti nel mese di agosto da Carlo Marrale (Matia Bazar) Mario Rosini, Michele Fazio, Giovanni Scasciamacchia, Daniele Scannapieco, Andrea Sabatini , Lisa Manosperti , gli Yaraka I meridiana group e per finire i swing time projects.

Gli spettacoli sono a ingresso libero

