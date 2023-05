Condividi subito la notizia

Nel week end a Cursi e Corigliano d’Otranto prosegueLa scuola Viva! sul paesaggio, un laboratorio di riscoperta e radicamento nei luoghi, tra richiami ancestrali e nuovi linguaggi che rientra nell’articolato percorso di socialità e formazione di “Viva – Tante belle cose“. Venerdì 12 maggio dalle 15:30 alle 17:30 nelle sale di Palazzo De Donno a Cursi appuntamento con “Raccontare il paesaggio attraverso la tecnica dell’acquerello“. Pina Gorgoni accompagnerà i partecipanti a rappresentare il paesaggio durante il laboratorio en plein air che permetterà di entrare in connessione con i colori, le forme e i profumi dei luoghi identitari di Castrignano de’ Greci e di restituirne l’essenza attraverso i lavori artistici. Sabato 13 dalle 15 alle 18 dal Castello Volante di Corigliano d’Otranto si partirà insieme per “Esplorare la via dell’acqua e i suoi aspetti botanici“, una passeggiata naturalistica a cura di Piergiorgio Valzano, guida ambientale escursionistica. Alla scoperta del paesaggio nei dintorni di Corigliano si attraverseranno le viuzze del centro storico per poi spostarsi nelle campagne che circondano il paese. La guida ambientale aiuterà a “leggere” il paesaggio e ad individuare gli elementi naturali e antropici che lo caratterizzano: piante, fiori ed erbe spontanee dunque, ma anche muretti a secco, pajare e le famose pozzelle, geniale sistema di raccolta dell’acqua. Si parlerà di come il paesaggio si è evoluto nel tempo, di come l’uomo lo ha modificato in base ai suoi bisogni e soprattutto di come bisognerebbe consegnarlo alle generazioni future. Domenica 14 dalle 10:30 sempre dal Castello Volante di Corigliano d’Otranto prenderà il via una passeggiata lungo un itinerario urbano per allenare lo sguardo all’osservazione del paesaggio a cura dell’associazione Magma. Info vivailprogetto@gmail.com – 3278773894.

Dopo l’apertura dell’Officina dei saperi, l’attivazione della Banca del tempo e un fitto calendario di eventi e iniziative, Viva inaugura una vera e propria scuola con oltre 300 ore di lezioni fino alla fine dell’anno. Nel corso dei mesi (con una pausa ad agosto) si alterneranno corsi brevi su aspetti botanici del paesaggio, strategie per la rigenerazione artistica dei luoghi, processi innovativi e partecipativi di gestione dei beni comuni, strumenti per la descrizione digitale dei luoghi, sviluppo di contenuti e tecnologie digitali, didattica museale, comunicazione e promozione turistica. La finalità della Scuola è duplice: formare operatori che supportino i comuni nella valorizzazione turistico-culturale e lavorare sul benessere che viene dalla partecipazione alla vita della comunità.

Il progetto Viva, pensato per gli over 50 (in particolare vedovi e vedove) e aperto a tutte le generazioni, che mira al benessere, alla crescita culturale, alla condivisione di conoscenze e talenti, è promosso da Ecomuseo della Pietra Leccese, Coolclub, 34° Fuso, Gruppo Fratres di Cursi, Lilt – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce e sostenuto dal Bando Volontariato 2019 di Fondazione Con il Sud.

