MASTERCLASS, INCONTRI, DEGUSTAZIONI GUIDATE, PROPOSTE GASTRONOMICHE, COMPETITION, BUSINESS ROOM, MERCATINI E MUSICA: DA SABATO 6 A LUNEDÌ 8 MAGGIO IL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D’OTRANTO OSPITA “SPIRITOSA”, PRIMO FESTIVAL DEL SUD ITALIA INTERAMENTE DEDICATO AL BERE DI QUALITÀ.



Da sabato 6 a lunedì 8 maggio il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita Spiritosa, primo Festival del Sud Italia interamente dedicato al bere di qualità.Spiriti, bollicine, birre artigianali, vini, sodati e bevande naturali di altissima qualità provenienti da tutto il mondo saranno al centro della prima edizione di questa tre giorni di “business ricreativo” ideata e organizzata da Sartoria degli Spiriti in collaborazione con numerose realtà nazionali e internazionali. Un programma di masterclass, incontri, degustazioniguidate, proposte gastronomiche, competition, business room, mercatini e musica per un viaggio ispirato alla Divina Commedia di Dante Alighieri. Gli spazi espositivi (dalle 10 alle 20 – ingresso 10 euro, token degustazione inclusi) saranno allestiti, infatti, sfruttando i tre livelli e le suggestioni degli ambienti del Castello Volante. Il viaggio inizierà dall’inferno nei sotterranei della Sala Cavallerizza con l’area dedicata a Spiriti e sodati. Il purgatorio della Tabaccaia accoglierà nell’ammezzato le Birre mentre nel paradiso delle Sale Nobili al primo piano si troveranno Vini e bollicine.

La Spiritosa Academy, area masterclass interamente dedicata alla formazione, ospiterà Nerina Di Nunzio (Murano Straws – Quality Ambassador), Nick Difino (food reporter, divulgatore e conduttore tv), Antonio Parlapiano (The Jerry Thomas Project Rome – Il Serpente Roma), Anna Maria De Luca (delegata ANAG Puglia e Coordinatrice Nazionale delle Donne della Grappa), Laetitia Chaillou (fondatrice di “Cocktail & the City” e di “Parisian in Rome”, social media manager, ufficio stampa), Jordy di Leone (bartender e formatore professionista), Elia Calò, Mauro Uva e Michele Dal Bon. Nella tasting room si terranno sei attività di degustazione dirette dalla wine communicator e sommelier AIS Titti Dell’Erba e dalla dalla wine immersive ambassador Paola Restelli.

Sulle terrazze di Nuvole, il bistrot del Castello, le proposte gastronomiche degli chef Andrea Mazzola e Diletta Bagordo (da alcuni mesi resident di Nuvole), Alberto Putti (un nome di grande esperienza nel panorama della ristorazione pugliese) e Maurizio Raselli (owner e chef di Tre Rane Ristoro a Lecce). Barman provenienti da tutta l’Italia si sfideranno durante la Spiritosa Cocktail Competition, ideata e diretta da Giorgio Chiarello (professional bartender italiano di fama internazionale) e Danilo De Rinaldis (bartender e responsabile della formazione di Sartoria degli Spiriti Academy). Il Castello ospiterà anche un mercatino vintage sul tema del beverage: targhe smaltate, attrezzatura professionale di tutte le età, tavoli e sedie dei bar di un tempo, insegne, calendari, mobili, frigoriferi e tanto tanto altro. Non mancheranno la musica dal vivo con uno spazio dedicato al pianoforte e dj set con, tra gli altri, Okee Ru, Buck, Dubin, Federico Primiceri, Sorge.

La prima edizione di Spiritosa – Festival del Bere Bene è organizzata da Sartoria degli Spiriti e Castello Volante di Corigliano d’Otranto con il patrocinio di Regione Puglia, Puglia Promozione, Provincia di Lecce e Comune di Corigliano d’Otranto con il supporto di Mebimport, De Giorgi, Velier, Domenis, Propaganda, Murano Straw, Casavola e Puro Ghiaccio in collaborazione con Confcommercio Lecce, Movimento Turismo del Vino Puglia, AIS – ANAG – Città del Gusto Lecce, Furnirussi, Tenuta Centoporte, Naturalis Bio Resort e Palazzo Sambiasi. Media partner 2night, Coolclub, Parisian in Rome, Cocktail and city, The world of Distillery, Studio Lynx.

Info e programma

www.spiritosa.org.

