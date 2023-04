Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Una bella notizia per il mondo della scuola pisticcese. E’ delle ultime ore, infatti, l’informazione che la importante rassegna culturale a carattere nazionale, titolata EPLIBRIAMOCI, giunta alla seconda edizione, ha registrato protagonisti due Istituti comprensivi della Basilicata, quello di Viggiano ( Potenza) e l’altro, quello di “ Padre Pio da Pietrelcina” di Pisticci, guidato dal Dirigente Scolastico Maria Grazia Di Bello – Carone. La rassegna – ricordiamo – era stata organizzata dall’Ente Pro Loco Italiane in occasione della “giornata mondiale del libro e del diritto d’autore” indetto dall’Unesco. Per l’occasione erano stati visionati oltre 500 elaborati presentati da studenti di terza media, provenienti da diversi istituti scolastici d’Italia. Il tema era specifico, di grande impegno civico e di grande attualità: “ Le urla che arrivano dal mare: come integrare culture diverse”. La speciale commissione EpliBriamoci, era composta dal prof. Guglielmo Bernabei, docente di Diritto Pubblico all’Università di Ferrara, che fungeva anche da presidente, da Maria Loscri, responsabile del Club Unesco di Vibo Valentia, da Giuseppe Esposito, coordinatore nazionale del Progetto Eplibriamoci, dall’artista pisticcese Maria Teresa Romeo, pittrice, in arte Oemor, che, da oltre un anno, è anche Vice Presidente dell’Ente Pro Loco di Basilicata e da Pasquale Ciurleo storiografo e Presidente Nazionale di Epli. Dalla stessa commissione, a conclusione dei lavori, un ringraziamento particolare rivolto a tutti i partecipanti al concorso. Il premio al vincitore è stato assegnato alla studentessa Giovanna Maria Tancredi dello Istituto Comprensivo di Rende in provincia di Cosenza e in particolare, consiste in una opera d’arte opera del maestro orafo Michele Affidato, ambasciatore Unicef. Due menzioni speciali inoltre, sono state assegnate dalla stessa Commissione Giudicatrice, all’Istituto Comprensivo Padre Pio da Pietrelcina di Pisticci e all’Istituto Comprensivo di Viggiano, con la seguente motivazione: “ Per la capacità di coinvolgere il territorio, in un lavoro realizzato in forte sinergia tra studenti e docenti”. E’ importante altresì ricordare che per l’occasione, atteso l’importante evento celebrativo della giornata mondiale del libro, indetto dall’Unesco, l’ENTE PRO LOCO ITALIANE (Epli), ha omaggiato l’opera della nota artista pisticcese Maria Teresa Romeo in arte OEMOR, titolata “Eos e Pitagora”. Soddisfazione, per l’occasione, sarebbe stata espressa dal mondo della scuola pisticcese e non solo, oltre che dal Presidente della Pro Loco di Pisticci centro, Beniamino Laurenza e da Lino Malvasi Presidente della Pro Loco di Marconia.

