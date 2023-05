Condividi subito la notizia

Il territorio del materano e le attività del Gal Start 2020 sotto la lente d’ingrandimento dei partner europei. Un quadro sui progetti condivisi in atto e sullo stato degli investimenti, e la creazione di nuovi accordi in termini di cooperazione. Tutto questo è stato il “Linc Conference 2023 Basilicata”, il meeting continentale promosso dal Gal Start 2020, che ha permesso ad oltre 400 rappresentanti dei Gal di quindici paesi europei di conoscere il modo in cui si opera e si investe nell’ambito dei fondi “Leader” nel territorio dell’Area Leader “Matera Orientale-Metapontino-Basso Sinni”. Tre giorni di lavoro all’insegna dello scambio di conoscenze ed esperienze, ma anche un modo per poter apprezzare paesaggi e luoghi, cultura ed enogastronomia, e le tante peculiarità e identità che contraddistinguono i territori del materano.

In particolare, gli Study Tour effettuati mercoledì 10 maggio presso aziende e centri storici, musei e paesaggi dei quindici comuni compresi nell’area del Gal Start 2020 hanno permesso ai partner europei di conoscere effettivamente le aree in cui sono stati effettuati gli investimenti dal 2017 ad oggi in tema di agricoltura, cultura e turismo, attraverso visite guidate e molto dettagliate.

Il Linc 2023 ha dato anche spazio a seminari tecnici dedicati alla cooperazione, l’altra importante linea di finanziamento del Gal, nel corso dei quali si è parlato della gestione attuale e futura di una serie di progetti che vedono coinvolti diversi partner di tutta Europa, e ad alcuni Educational Tour, che sono stati effettuati a Matera, Bari e sulla costa jonica.

Il Consiglio di Amministrazione del Gal Start 2020, composto dal presidente Leonardo Braico, dal vice presidente Nicola Caruso e dai consiglieri Nunzio Di Mauro, Angelo Zizzamia, Rosanna De Pizzo, Pietro Buonsanti e Pasquale Morisco, ha espresso orgoglio e soddisfazione per la piena riuscita di un evento che ha rappresentato un momento di costante confronto studio delle strategie da attuare in tema di sviluppo rurale e che è risultato molto apprezzato dagli ospiti.

“L’auspicio – è emerso nel consuntivo tracciato dal Cda – è quello di un potenziamento della rete tra i Gal europei e di un consolidamento di rapporti e relazioni, che portino alla promozione di nuovi progetti e iniziative di cooperazione che diano ricadute positive sui territori. Un ringraziamento al direttore Nicola Raucci, al responsabile tecnico Gianluca Gariuolo e all’animatrice Elisa Tripaldi, nonché a tutto il Team Linc, per il lavoro incessante svolto per la riuscita dell’evento, e a tutte le imprese del territorio per il fattivo contributo portato nei tre giorni della manifestazione”.

Matera, 16 maggio 2023

