Condividi subito la notizia

di Antonio Barbalinardo

Domenica 12 febbraio scorso presso l’Allianz MiCo – Milano Convention Centre si è aperta la 43ª edizione della Borsa Internazionale del Turismo alla presenza della Ministra del Turismo Daniela Santanchè, dei rappresentanti istituzionali delle diverse Regioni, Città italiane e altre Nazioni.

La rassegna della Borsa Internazionale del Turismo di Milano, è la più importante fiera internazionale del turismo, raggruppa l’insieme della filiera turistica italiana, rappresenta la più importante vetrina turistica delle nostre Regioni, città e Paesi d’Italia e non solo poiché erano presenti moltissimi Paesi stranieri.

La Regione Basilicata era rappresentata dal Presidente Vito Bardi, dagli assessori regionali Donatella Merra, alle Infrastrutture; Alessandro Galella alle Attività produttive; Cosimo Latronico all’Ambiente della Regione Basilicata mentre dall’Apt Basilicata da Antonio Nicoletti, direttore generale e molti rappresentanti dei Settori legati al tema del turismo, della cultura, delle attività produttive e promozionali del territorio lucano.

Alla BIT milanese 2023 erano presenti con le loro brochure e materiale promozionale cartaceo e digitale visivo, proiettati sugli schermi nei vari stand, immagini le due città lucane Potenza e Matera e dei suoi Paesi delle due province. Questi Paesi erano presenti con i loro operatori turistici che distribuivano il materiale promozionale negli spazi espositivi assegnati e menzionarne i nomi dei Paesi partecipanti l’elenco sarebbe molto lungo. Come già da diversi anni anche quest’anno c’è stata la vetrina espositiva del Comune di Pisticci e in questa 43ª edizione ha avuto una particolare attenzione con forte presenza e sostegno dell’Amministrazione comunale rappresentata dal Sindaco dottor Domenico Albano, dalla Vice sindaca Rossana Florio nonché Assessora al turismo, dall’Assessora alle Attività produttive Alessandra Ruvo, dall’Assessore alla Cultura Antonio De Sensi e dall’Assessore ai Lavori pubblici Rocco Negro con i referenti della Struttura Amministrativa del Turismo Rosilda Iannuzziello e Andrea Cignarale. Molto importante, come ormai già da anni sta svolgendo è stata la presenza di Beniamino Laurenza presidente della Proloco di Pisticci che quest’anno ha portato e presentato il progetto multimediale “Lucanum Realverso” un progetto innovativo digitale nella forma di un metaverso connesso al mondo reale dove tramite la creazione di simpatici avatar è possibile visitare la rappresentazione tridimensionale dei luoghi e nell’ambito del comune di Pisticci della piazza La Salsa dedicata a Johnny Lombardi. Erano inoltre presenti i rappresentati del Centro Studi Gymnasium e di Enotria Felix l’ingegner Francesco Iannuzziello e l’operatore culturale Pietro Calandriello che hanno presentato il programma della prossima edizione de “La Taccariata 2023” che sta assumendo sempre più interesse ed ogni anno si arricchisce di nuovi momenti e figuranti in costumi medioevali oltre che organizzare il “Natale vivente” nei luoghi caratteristici e storici della Terravecchia.

Per la cronaca va riferito che nel pomeriggio di domenica ha visitato lo stand della Basilicata e lo spazio espositivo del Comune di Pisticci la parlamentare pisticcese Grazia Di Maggio eletta nella Circoscrizione Lombardia 1, dove si è intrattenuta con gli operatori pisticcesi.

Durante le giornate espositive molti sono stati gli eventi ed incontri che si sono svolti all’interno degli spazi espositivi ne cito alcuni, quello sul tema “I Parchi Letterari della Provincia di Matera e il turismo balneare – Costa Jonica” dove hanno partecipato i diversi sindaci della Costa Jonica con il sindaco di Pisticci Domenico Albano; l’evento su “Maratea, naturale meraviglia” organizzato dal Comune di Maratea cui ha partecipato Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea ed altri rappresentanti.

Importante l’evento organizzato da APT Basilicata su “Quale futuro per il turismo lucano: tendenze e prospettive per il 2023” cui sono intervenuti Vito Bardi, presidente della Regione; Alessandro Galella, assessore alle Attività produttive; Cosimo Latronico, assessore all’Ambiente e Antonio Nicoletti, direttore generale di Apt Basilicata.

Interessante è stato l’evento “Craco tra le Ghost Town più celebri d’Italia” curato dal Comune di Craco dove erano presenti Antonio Nicoletti, dell’APT Basilicata, Maria Antonietta Rinaldi, vicesindaco Comune di Craco; Fabrizio Terenzio Gizzi, ricercatore ISPC-CNR Potenza ed Emanuele Asprella, associazione Ensemble Teatro Instabile.

Nella giornata di lunedì 13 febbraio ci sono stati altri momenti di presentazioni come “Itinerari dell’acqua” sulla storia, arte, natura scoprendo i fiumi dallo Jonio al Tirreno, incontro a cura del flag “Coast to coast”. Senz’altro l’evento più importante si è svolto nel pomeriggio sul tema “Benessere delle comunità tra energia, turismo e cultura” a cura del Gal “La cittadella del sapere” dove erano presenti Franco Muscolino, presidente Gal; Antonio Nicoletti, direttore APT Basilicata; Tatiana Cini, PTS Class; Francesco Marotta, presidente Energy Earth Awards; Daniele Stoppelli, sindaco di Maratea; Alessandro Onorato, assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma e l’ospite d’onore il maestro, attore e regista Carlo Verdone, l’incontro è stato moderato da Valentina Bisti, Giornalista Rai del TG1.

In tale presentazione molti sono stati i riferimenti su MARATEALE International Film Festival, dell’Associazione Cinema del Mediterraneo nata nel 2014, presieduta da Antonella Caramia e diretta da Nicola Timpone, che con il Premio Internazionale Basilicata sono molti i personaggi del cinema che hanno ospitati. In tale particolare incontro il maestro attore e regista Carlo Verdone, cui sono state poste molte domande ha rivelato la sua particolare attenzione alla nostra terra e riferito della bellezza delle montagne lucane e dei suoi particolari paesaggi verdi. Il Maestro Carlo Verdone parlando dei Master Class e dei giovani incontrati ha fatto anche riferimento ad un incontro con i giovani di Pisticci e senz’altro del Film festival Lucania. Alla fine della presentazione sono andato a salutarlo e ringraziato del riferimento su i giovani di Pisticci, lui mi ha riferito di riportare tale riferimento ai giovani di Pisticci, ciò è stato molto bello e lo riporto con piacere.

Mi piace terminare questa breve cronaca sulla 43ª BIT di Milano nel riferire che quest’anno il Comune di Rotondella era presente con un spazio espositivo tutto suo che con un grande impegno sono riusciti ad avere un proprio spazio promozionale dove erano presenti il vice sindaco Pasquale Dimatteo e l’Assessora Eleonora Di Vincenzo.

Milano, 14 febbraio 2023

Hits: 71

Correlati