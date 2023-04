Condividi subito la notizia

Martedì 2 Maggio alle ore 19, presso l’Auditorium Comunale di Bernalda, verrà presentato il progetto “Open Basilicata – Il Turismo per tutti”, una grande opportunità per le tante persone con bisogni speciali, per garantire loro accessibilità ed integrazione. Abbiamo finalmente raggiunto l’obbiettivo di realizzare sul lungomare di Metaponto uno stabilimento balneare con servizi accessibili a qualunque tipo di disabilità al fine di promuovere così lo sviluppo del turismo inclusivo. Il lido ”Il sogno del Capitano” nascerà proprio a Metaponto ed è la realizzazione di un sogno nato nel 2017, ispirato al Lido inclusivo di Melendugno (Le) ‘La Terrazza – tutti a mare”, che è stato ideato da Gaetano Fuso, detto il Capitano, un ragazzo speciale che ha mostrato agli amministratori di Bernalda la possibilità che possa esistere un

mondo fatto anche di accoglienza, sensibilità e solidarietà. Del progetto e della sua realizzazione parleranno il sindaco Domenico Tataranno e la consigliera delegata Giusy Cirigliano, l’architetto dell’ufficio tecnico comunale Alberto Grieco, Giuseppe Bruno, presidente del consorzio La Città Essenziale, gli assessori regionali Francesco Fanelli e Donatella Merra che insieme al Presidente Vito Bardi

hanno creduto fortemente in questo progetto finanziandolo completamente con i fondi regionali per lo sviluppo e la coesione.

Il Sindaco

Dott. Domenico Raffaele Tataranno

