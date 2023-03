Condividi subito la notizia

Si chiama “Beyond The wall Basilicata“, l’iniziativa ideata dal giovane Antonio Marra. A bordo di un’auto elettrica ha fatto tappa in tutti i 131 comuni lucani



Oltre il muro, oltre gli steccati di quelle barriere architettoniche culturali che spesso creano divisioni tra comuni. Si chiama “Beyond The Wall Basilicata”, il progetto turistico alla scoperta della Basilicata, delle sue tradizioni millenarie e i suoi costumi, ideato dal giovanissimo Antonio Marra. Spinto da un profondo amore per la sua terra e dispiaciuto per la scelta di molti suoi coetanei di andare via per studiare o in cerca di sbocchi lavorativi, ha deciso di promuovere la Basilicata con un’iniziativa intraprendente. Un viaggio on the road, a bordo di una macchina elettrica percorrendo in lungo e largo tutti e 131 comuni. Compagna d’avventura Letizia Centomani che ha catturato scorci fiabeschi, piatti tipici e costumi di ogni comunità. Un archivio fotografico e video che conta oltre 10 mila file per svelare le bellezze di una terra tutta da scoprire e da esplorare.



Per saperne di più ascolta il podcast:

