Attesa per la riapertura del Cinema “Hollywood” di Policoro: appuntamento a giovedì 26 gennaio 2023 con “Noi ce la siamo cavata”. Aggregazione, cultura, sano divertimento: dopo più di tre anni di chiusura, riapre il Cinema Hollywood di Policoro. C’è attesa per l’appuntamento previsto per giovedì 26 gennaio 2023, per la riapertura dell’importante luogo culturale dell’intera area del Metapontino. Per l’occasione, la prima proiezione, alle ore 21.15, sarà dedicata a “Noi ce la siamo cavata”, il documentario diretto dal lucano Giuseppe Marco Albano che va alla ricerca dei piccoli protagonisti di “Io speriamo che me la cavo”, a trent’anni dall’uscita del film diretto dall’indimenticabile Lina Wertmüller. Alla prima policorese di “Noi ce la siamo cavata” sarà presente il regista @Giuseppe Marco Albano, accompagnato dal giovane policorese, produttore del film, Francesco Ciccio Lattarulo. La programmazione del Cinema, proseguirà, a partire dal 27 al 31 gennaio, con la proiezione di “Avatar: la via dell’acqua”.

