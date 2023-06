Condividi subito la notizia

” Vini da terre estreme”, l’unico evento di promozione che si realizza in Italia e all’estero per la valorizzazione dei vini “eroici, in attesa di riproporre a Matera al pubblico dei professionisti e degli appassionati wine lover gli appuntamenti dedicati alla migliore tradizione enoica “estrema”, ha dato vita a una serie di iniziative che hanno l’obiettivo di ampliare la conoscenza di questi vini straordinari e unici. Al centro la promozione della undicesima edizione di Vini da Terre Estreme e seconda a Matera, che si terrà il 28/29/30 ottobre prossimi a Palazzo Malvinni Malvezzi.

Matera dopo l’edizione 2022 per il secondo anno consecutivo diventerà “capitale dei vini da terre estreme”, punto di incontro privilegiato con la migliore tradizione vitivinicola “eroica” italiana, dedicando spazio e attenzione alle numerose realtà capaci di regalare questi vini straordinari che rendono ricco e variegato il nostro patrimonio enoico

È iniziato con “BollEstreme” un percorso riservato alla viticoltura eroica, quella che è figlia della fatica e dedizione contadina, entrambe scandite dalle zone impervie e dalle ardue pendenze dove sono situati i vigneti, così difficili da conquistare.

A loro è dedicata questa iniziativa, la prima di una serie che vedrà protagonisti i grandi vini non solo del nostro Paese, ma anche di altre zone d’Europa e del Mondo.

Renato Grando, docente di Storia della gastronomia, racconterà notizie e curiosità inerenti alla storia di vini e territori, mentre Paolo Ianna, volto noto ed esperto del mondo del Vino, condurrà le degustazioni.

Il primo appuntamento, dedicato appunto alle Bollicine Eroiche è stato ospitato nella cantina dell’Azienda Agricola Andreola in provincia di Treviso e ha visto la partecipazione di un pubblico curioso e appassionato.

Gli appuntamenti continueranno nei prossimi mesi e saranno dedicati di volta in volta ai Rossi, ai Bianchi, ai Rosati.

E da luglio fino a metà ottobre, a seguito dell’accoglienza favorevole ottenuta dai Vini eroici in occasione della London Wine Fair dello scorso maggio, Vini da Terre Estreme porterà i vini eroici a Londra in una serie di iniziative che toccheranno i ristoranti stellati della città, prima di tornare in Italia per i tre grandi eventi di Matera, Treviso e Roma.

L’evento di Matera – undicesima edizione di Vini da Terre Estreme e seconda a Matera, si terrà il 28/29/30 ottobre prossimi a Palazzo Malvinni Malvezzi.

A inaugurare il workshop di degustazione dei vini eroici, un concerto che si terrà nella serata di sabato 28 nelle sale dell’Auditorium del Conservatorio Egidio R. Duni.

DiVinoInCanto, un percorso-spettacolo per la valorizzazione dei vini “eroici”. Un viaggio attraverso la musica e la terra. Un’apologia della vite che coinvolgerà il pubblico in un grande brindisi finale.

Le musiche del Maestro Ennio Morricone, arrangiate da Massimo Scattolin per chitarra, il violino di Paolo Tagliamento e l’orchestra d’archi diretta dal direttore del Conservatorio Saverio Vizziello, conquisteranno la scena con una scaletta che prevede brani espressamente dedicati al vino “il vino e l’uva” e due medley: “Spaghetti western” e “Love Themes”, perfetta sintesi del lavoro del Maestro.

“Quella italiana – evidenzia Alvaro De Anna, ideatore-organizzatore dell’evento – non è solo viticoltura ma è anche viticultura. Anche il Ministero delle Politiche Agricole e la Comunità Europea, da alcuni anni hanno riconosciuto la viticoltura eroica, in sintesi: La viticoltura eroica è una viticoltura praticata in condizioni particolarmente difficoltose o su terreni di difficile gestione per altitudine, clima e morfologia del terreno. Le caratteristiche perché un vigneto possa essere definito eroico sono: Pendenze superiori al 30%; Coltivazioni su gradoni, terrazze e terreni fortemente impervi – Altitudine dei vigneti oltre 500 m.s.l.m.; Coltivazioni in piccole isole ; Lavorazioni manuali dalla vigna alla cantina.

Pilota Green con il progetto “Vini da Terre Estreme” intende rendere omaggio a quest’Italia originalissima e bellissima, alle sue Terre Estreme coltivate a vite, che la rendono unica nel panorama enoico mondiale. Da oltre dodici anni organizza in Italia e all’estero, “Vini da Terre Estreme” evento che ha l’obiettivo di valorizzare e far conoscere vini straordinari e unici – prodotti con uve coltivate in zone sconosciute, geograficamente impervie, in minuscoli fazzoletti di terra strappati in condizioni ardue alla montagna o al mare – al mondo dei consumatori evoluti, appassionati enogastronomi e ai professionisti del settore. Un patrimonio che, con tenacia, pochi e appassionati vignaioli continuano a salvaguardare regalandoci ancora dei vini straordinari, rari, e soprattutto preziosi per il loro carattere unico. E questo esprimono i vini estremi: la sapienza e l’esperienza di vignaioli che con passione e sacrificio lavorano in una continua sfida, che diventa eroica, verso una natura difficile, inospitale, esigente. Da questo incontro-scontro nascono gemme rare, preziose, vini di alto valore, a volte ruvidi ma di forte carattere. Sempre a Matera ampio spazio per gli appassionati del vino per degustazioni, scambi di informazioni con produttori, workshoop, lezioni. Anche al Sud gli amanti del vino sono in forte crescita.

