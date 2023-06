Condividi subito la notizia

Con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alla mobilità sostenibile, la Giunta Comunale ha deciso di organizzare sei domeniche ecologiche.

La limitazione all’uso dei veicoli a motori, sebbene limitata ad alcune fasce orarie nelle 6 domeniche individuate, intende raggiungere diversi benefici come ad esempio la riduzione dei livelli di inquinamento; il miglioramento della vivibilità urbana e l’aumento della socialità nelle piazze e nelle strade cittadine.

La prima “Domenica ecologica” è indetta per domenica 25 giugno.

Questo provvedimento comporterà il divieto di circolazione veicolare in alcune zone del centro abitato.

Con successiva Ordinanza del Comando di Polizia Locale disporrà il blocco della circolazione dei veicoli a motore, con istituzione del divieto di transito, nei seguenti orari dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 21:00 dei giorni 25 Giugno, 9 e 23 Luglio, 13 e 27 Agosto e 10 Settembre. Le aree interessate dall’ordinanza sono:

Via Garibaldi (tratto compreso tra Via Punzi e Piazza Scacchi);

Piazza Scacchi;

Viale Orsini;

Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso tra Piazza Scacchi e Via XXIV Maggio);

Corso Musacchio (tratto compreso tra Piazza Scacchi e Corso Giuseppe Di Vittorio).

Tale divieto non si applicherà alle seguenti categorie di veicoli:

autobus in servizio pubblico di linea; ai veicoli delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco e ai mezzi di soccorso; ai veicoli di medici in visita domiciliare urgente, guardia medica muniti del contrassegno dell’Ordine dei Medici;

Sarà consentita la sosta in viale Orsini ai soli residenti della ZTL/APU del Centro Storico e in Corso Vittorio Emanuele ai parcheggio a pagamento.

L’Amministrazione invita l’intera cittadinanza ad aderire all’iniziativa e a lasciare l’auto tutte le volte che non è necessaria. Un invito che non vale solo per questa domenica ma sempre.

Dichiarazione dell’Assessore all’Ambiente Vincenzo Varrese

La qualità dell’aria e la vivibilità urbana sono questioni che abbiamo a cuore.

Sappiamo che sono questioni che non si risolvono con 7 ore senza auto, ma vogliamo lanciare un messaggio chiaro. E’ noto che il traffico nel centro abitato sia responsabile, in modo non assoluto ma molto significativo, della cattiva qualità dell’aria e dell’acuirsi della crisi climatica.

È sicuramente una sperimentazione interessante che potremo replicare in altre circostanze.

