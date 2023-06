Condividi subito la notizia

Il Comune di Poggiardo, l’Associazione Ville e Giardini di Puglia, l’IISS Don Tonino Bello di Tricase – Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo, aderiscono all’iniziativa “Appuntamento in Giardino”, in accordo con l’iniziativa “Rendez-vous aux jardins”, che si svolgerà in contemporanea in oltre 20 Paesi europei.

Il tema dell’edizione 2023 è ”Le musiche del giardino”

Il bene messo a disposizione dal Comune di Poggiardo è VILLA EPISCOPO.

“Appuntamento in Giardino” è un’iniziativa promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia), con il patrocinio del Ministero della Cultura e dell’ANCI (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani).

L’edizione 2023 dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino” si terra domenica 4 giugno 2023, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.30.

ATTIVITA’:

– VISITE GUIDATE E CONVERSAZIONI IN VILLA

Prenotazioni tramite form https://forms.gle/ApuXiVP6i8MbAjcm9 – WhatsApp 3209443487



CONVERSAZIONI IN VILLA

Aperte a tutti, senza prenotazioni, dalle ore 9.30 alle ore 12.30

Interverranno:

– Ercole Maggio del Mulino Maggio di Poggiardo,

– Gianluca Carluccio di Vivere la Canapa di Vaste,

– Giusi Giracello delle Cantine Menhir Salento,

– Andrea Carlino, Università di Ginevra,

– Daniela Scozzaro, Attrice.



LO SGUARDO CONTEMPORANEO

Laboratori di disegno botanico e disegno dal vero a cura degli studenti e dei docenti del Liceo

Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 10.00 alle 12.00.

I laboratori sono prenotabili tramite form https://forms.gle/ApuXiVP6i8MbAjcm9 o WhatsApp al numero 3209443487



MUSICA DEL GIARDINO

Musica contemporanea con incursioni poetiche, a cura di “Orgie Musicali”, ingresso libero dalle ore 17.00 alle ore 20.00Curatrice dell’evento e delle prenotazioni per conto dell’Associazione Giardini di Puglia: Architetto MARINA CARLUCCIO (marinasalentovaste@gmail.com – Cellulare 3209443487)

Hits: 0