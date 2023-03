Condividi subito la notizia

La Regione Basilicata e la Provincia di Matera hanno concesso, con deliberazione ufficiale, il proprio patrocinio gratuito ad una epocale serata culturale organizzata dal Comune di Oliveto Lucano per il prossimo 4 marzo.

Infatti, la giunta comunale tutta di Oliveto, ha ritenuto opportuno che, per la presentazione del dramma storico in tre atti ‘La Congiura’, gli importanti patrocini regionale e provinciale fossero indispensabili per dare il giusto rilievo all’evento.

Nella sala consiliare del piccolo comune montano del Materano, quindi, il 4 marzo prossimo, alle 18.30, con un parterre de roi di grande livello, si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Raffaele Pinto, docente, storico ed intellettuale lucano impegnato dal 1993 nella ricerca e nella divulgazione culturale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Nicola Terranova, del vicesindaco signora Franca Dangelo e dell’attivissimo assessore alla Cultura Dr. Luigi Auletta, organizzatore dell’evento, ci saranno le relazioni delle professoresse Mirella e Dolores Troiano, sapientemente intervallate dall’esecuzione di brani di musica barocca eseguiti dal Maestro Prof. Emanuele Venezia e dalla recitazione di brani tratti da ‘La Congiura’ recitati dalla giovane, bella e bravissima attrice amatoriale Letizia Savino.

Ospiti d’onore saranno lo scrittore e saggista pugliese Stefano Delacroix ed il regista, attore e produttore teatrale lucano Ulderico Pesce. Il noto pittore lucano Giuseppe Mazzarone esporrà alcuni tra i suoi più bei quadri, compreso un ritratto di fantasia di Luisa Molino Sanfelice, protagonista del dramma del prof. Pinto.

Un’occasione importante per riflettere sull’importanza e sull’effetto che, in Basilicata, ebbero gli eventi della Repubblica Napoletana del 1799, che ebbe tra i suoi protagonisti anche eccellenti lucani dell’epoca operanti a Napoli.

