Caritas Diocesana di Potenza, Muro Lucano e Marsico Nuovo, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza e Claudia Marone Photography in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, organizza un evento dedicato alla maternità in tutte le sue molteplici forme con l’obiettivo di raccontare tutti i diritti ottenuti e mancati, auspicati e disattesi, tentando così di riflettere sul presente per rifiorire nel futuro.

L’iniziativa tra parole e immagini, ha l’obiettivo di raccontare la versatilità delle donne e delle madri per dare vita a un dibattito originale e costruttivo che imponga una riflessione seria sulle donne e la maternità, fuori da luoghi comuni e lontano dalle tante parole già dette.

Oggi il tema della maternità è più che mai centrale, ma questa centralità ha bisogno di uno sguardo nuovo che sia capace di leggere le storie delle donne e condividerle con altre donne e anche con gli uomini attenti alle esigenze delle donne.

La maternità infatti è un tema che non smette di suscitare interrogativi e noi, attraverso una azione congiunta e sinergica vogliamo provare semplicemente a mettere insieme le storie delle donne comuni che hanno scelto di raccontarsi, con coraggio, senza retorica e con estrema onestà.

A partire dalle 17.30 presso la sede della Caritas – A Casa di Leo, in Contrada Bucaletto a Potenza, attraverso una narrazione corale e di confronto, si snoderanno le esperienze femminili di maternità, per tanti aspetti rivoluzionaria.

Interverranno Marina Buoncristiano, Responsabile Caritas, Simona Bonito, Consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Claudia Marone, Family Photography.

Previsto l’intervento del Presidente della Provincia di Potenza, Christian Giordano.

Alle 18:30, grazie al prezioso intervento del Dott. Libero Mileti, Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale San Carlo di Potenza i presenti parteciperanno a una lezione gratuita di “Manovre di Disostruzione Pediatrica”.

Durante la serata verrà presentato in anteprima il libro edito dalla Hermanion, Istruzioni per l’uso di Simona Bonito e Claudia Marone (AA.VV) il cui incasso finanzierà una borsa di studio universitaria per una giovane ragazza potentina.

L’evento è patrocinato dalla Provincia di Potenza, Comune di Potenza, Potenza Città per le Donne, e Cif Potenza.

