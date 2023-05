Condividi subito la notizia

SABATO 27 SECONDO INCONTRO DELLA RASSEGNA “INTRAPRENDERE” PER PORTARE LA CULTURA NELLE IMPRESE

Si terrà sabato 27 maggio, alle ore 19 presso la sala meeting di Cosmet Group (ss 106, svincolo per la Val D’Agri in territorio di Scanzano Jonico) il secondo appuntamento della rassegna “IntraPrendere”, promossa da “Atelier delle Arti” di Policoro, con l’obiettivo di proporre il valore della cultura in relazione allo sviluppo imprenditoriale del territorio.

Dopo l’incontro con uno dei massimi esperti di marketing italiani, Oscar di Montigny, sarà la volta del filosofo della comunicazione Bruno Mastroianni, social media manager di importanti programmi Rai come Superquark e Techetechete e docente, tra le altre cose, di Teoria e pratica dell’argomentazione presso l’Università di Padova.

E’ un esperto degli aspetti antropologici della comunicazione, delle discussioni on line e della comunicazione di crisi e a questi temi ha dedicato due libri, “Litigando s’impara” e “La disputa felice”, oltre a una serie di saggi e articoli.

E’ salito agli onori della cronaca perché un estratto di un suo libro, scritto in collaborazione con la sociolinguista Vera Gheno (“Tienilo acceso: posta, commenta e condividi senza spegnere il cervello”) è stato inserito l’anno scorso tra i documenti della prova d’Italiano agli esami di Stato.

In Basilicata presenterà la sua ultima fatica letteraria, “Storia sentimentale del telefono: uno straordinario viaggio da Meucci all’Homo Smartifonicus” (Ed. Il Saggiatore), che ripercorre lo sviluppo, lungo ormai 150 anni, di questo straordinario e rivoluzionario strumento che ha cambiato radicalmente le nostre vite, i nostri rapporti interpersonali, la nostra società.

Mastroianni ci guida in un viaggio che da Meucci e Bell ci porta dai primi ingombranti dispositivi ai leggeri ed ergonomici smartphone dal design sempre più originale, nei quali l’uomo ha trovato il mezzo per esprimere la propria genialità.

Significativa anche la location. L’idea è quella di proporre i momenti culturali nei luoghi dell’imprenditoria del territorio. Sabato l’incontro sarà ospitato nella sala meeting di Cosmet Group, l’importante realtà imprenditoriale metalmeccanica lucana.

L’incontro sarà introdotto da Andrea Borraccia. Dialogheranno con l’autore Susy Benevento e Pino Suriano, tra i promotori della rassegna Atelier dell’Arti, l’esperienza innovativa di convivenza formativa in programma anche quest’anno a settembre per la quarta edizione.

