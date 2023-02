Condividi subito la notizia

Ieri mattina siamo stati al cimitero di Tricase per ricordare un gigante della politica Giuseppe Codacci Pisanelli, che 35 anni fa lasciΓ² un grande vuoto nel panorama culturale e politico salentino.

Ringrazio per la presenza il sindaco di Sogliano e consigliere provinciale di Lecce nonchΓ© portavoce del Movimento, Giovanni Casarano, il coordinatore del MRS Tricase, prof. HervΓ© Cavallera, la vice coordinatrice cittadina del MRS Tricase, Maddalena Antonaci Dell’Abate, il sindaco di Tricase, Antonio De Donno, il sindaco di Alessano, Osvaldo Stendardo, e Biancaneve Codacci Pisanelli la figlia del grande uomo che abbiamo voluto commemorare.

Codacci Pisanelli ha ispirato la nostra idea di impegno per il Salento; se il suo progetto di istituzione della Regione Salento non fosse stato cancellato in una notte da un accordo politico tra Togliatti e Moro, lo sviluppo di questo nostro territorio e la nostra vita avrebbero avuto sicuramente sfumature diverse. E nel suo ricordo continueremo a impegnarci per fare diventare il suo e il nostro sogno una realtΓ per il futuro dei nostri figli. E per farlo rilanciamo la proposta che giΓ facemmo di intitolare a Codacci Pisanelli l’UniversitΓ degli studi del Salento, perchΓ© fu fondata grazie al suo impegno. È un atto dovuto a questo grande uomo affinchΓ© nel suo ricordo si continuino a scrivere pagine belle della storia del nostro territorio.

Paolo Pagliaro

