Aor San Carlo, la Medicina Interna aderisce alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione

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L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza rinnova il proprio impegno nella tutela della salute aderendo alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione, promossa da FADOI (Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Infermieri di Medicina Interna), in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.

Sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 17:00, nella piazza della Torre Guevara a Potenza, medici e infermieri dell’Aor saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening e consulti gratuiti al fine di prevenire patologie quali ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemie, scompenso cardiaco e malattie respiratorie.

“L’adesione dell’Azienda Ospedaliera alla Giornata Nazionale della Prevenzione promossa da FADOI riflette la volontà strategica di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione”. È quanto dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che “portare i nostri specialisti in piazza significa avvicinare l’ospedale al cittadino, magari quello maggiormente fragile, per una diagnosi precoce di patologie silenti come il diabete o l’ipertensione che, se non diagnosticate, gravano pesantemente sulla qualità della vita e sul sistema sanitario”.

“L’obiettivo della giornata – spiega il dottor Nello Buccianti, Direttore della Medicina Interna dell’ospedale San Carlo di Potenza – è promuovere stili di vita corretti e prevenire le principali patologie croniche cardiovascolari e metaboliche. In qualità di medici internisti, da sempre in prima linea nella gestione delle cronicità, intendiamo portare la prevenzione anche nelle piazze, riteniamo fondamentale sensibilizzare la cittadinanza sul valore della diagnosi precoce: prendersi cura della propria salute prima è lo strumento più efficace per contrastare l’insorgenza di manifestazioni acute”.

La campagna di sensibilizzazione si pone l’obiettivo di intercettare precocemente i fattori di rischio per le patologie croniche più diffuse. Lo screening è ad accesso libero, non è richiesta la prenotazione preventiva, in modo da garantire la massima partecipazione.

Il percorso completo comprende: la valutazione anamnestica per inquadrare lo stato di salute generale, la rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno), la misurazione di parametri cardio-metabolici (glicemia, colesterolo, peso, altezza, circonferenza addominale), consulenze specialistiche sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.

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