Aor San Carlo, la Medicina Interna aderisce alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione

L’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza rinnova il proprio impegno nella tutela della salute aderendo alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione, promossa da FADOI (Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Infermieri di Medicina Interna), in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
Sabato 18 aprile, dalle ore 10:00 alle 17:00, nella piazza della Torre Guevara a Potenza, medici e infermieri dell’Aor saranno a disposizione dei cittadini per offrire screening e consulti gratuiti al fine di prevenire patologie quali ipertensione arteriosa, diabete, obesità, dislipidemie, scompenso cardiaco e malattie respiratorie.
“L’adesione dell’Azienda Ospedaliera alla Giornata Nazionale della Prevenzione promossa da FADOI riflette la volontà strategica di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza della prevenzione”. È quanto dichiara il Direttore Generale dell’Aor San Carlo, Giuseppe Spera, evidenziando che “portare i nostri specialisti in piazza significa avvicinare l’ospedale al cittadino, magari quello maggiormente fragile, per una diagnosi precoce di patologie silenti come il diabete o l’ipertensione che, se non diagnosticate, gravano pesantemente sulla qualità della vita e sul sistema sanitario”.
“L’obiettivo della giornata – spiega il dottor Nello Buccianti, Direttore della Medicina Interna dell’ospedale San Carlo di Potenza – è promuovere stili di vita corretti e prevenire le principali patologie croniche cardiovascolari e metaboliche. In qualità di medici internisti, da sempre in prima linea nella gestione delle cronicità, intendiamo portare la prevenzione anche nelle piazze, riteniamo fondamentale sensibilizzare la cittadinanza sul valore della diagnosi precoce: prendersi cura della propria salute prima è lo strumento più efficace per contrastare l’insorgenza di manifestazioni acute”.
La campagna di sensibilizzazione si pone l’obiettivo di intercettare precocemente i fattori di rischio per le patologie croniche più diffuse. Lo screening è ad accesso libero, non è richiesta la prenotazione preventiva, in modo da garantire la massima partecipazione.
Il percorso completo comprende: la valutazione anamnestica per inquadrare lo stato di salute generale, la rilevazione dei parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa e saturazione di ossigeno), la misurazione di parametri cardio-metabolici (glicemia, colesterolo, peso, altezza, circonferenza addominale), consulenze specialistiche sulle principali patologie prevenibili con stile di vita, visite ambulatoriali e controlli periodici, dieta adeguata, vaccinazioni.
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