ANITTA celebra la forza e la libertà femminile

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CELEBRA LA FORZA E LA LIBERTÀ FEMMINILE NEL NUOVO SINGOLO USCITO OGGI INSIEME ALL’ICONA DEL POP LATINO SHAKIRA “CHOKA CHOKA” ESTRATTO DAL NUOVO ALBUM IN USCITA GIOVEDÌ 16 APRILE “EQUILIBRIVM”

Considerata una delle figure di punta del pop latino, la superstar Anitta ritorna oggi con il nuovo singolo “CHOKA CHOKA”, realizzato in collaborazione con l’icona latina Shakira. Il brano è da oggi su tutte le piattaforme digitali e nelle radio italiane e continua a costruire attesa per il nuovo album “EQUILIBRIVM”, in arrivo giovedì 16 aprile.



Libere, potenti e senza compromessi: è così che Anitta e Shakira si presentano in “CHOKA CHOKA”, un brano spagnolo e portoghese che costruisce la narrazione di una donna che non si conforma alle convenzioni, ma che conosce la propria forza e sceglie di usarla. Il testo si configura come una dichiarazione femminile che fonde corpo, voce e spiritualità.



“EQUILIBRIVM” è un progetto che trae ispirazione dagli elementi della natura e dalla spiritualità, dando forma a un racconto in cui convivono forza e delicatezza, controllo e abbandono, passato e presente. Con questo lavoro, Anitta ridefinisce il proprio concetto di libertà attraverso una proposta musicale sfaccettata, capace di attraversare e fondere nuovi generi.



L’artista stessa sottolinea l’intenzionalità dietro ogni traccia: «Ogni brano di “EQUILIBRIVM” è molto pensato, soprattutto nel messaggio “CHOKA CHOKA” parla di una donna libera – consapevole di sé, sfacciata, complessa e incredibilmente potente. Elementi che hanno sempre fatto parte del mio universo». Il funk brasiliano è al centro del pezzo, nato dalla collaborazione con Papatinho e il produttore nigeriano Daramola, con l’obiettivo di creare un suono radicato in Brasile ma con un forte respiro internazionale. L’energia del brano si unisce a una dimensione più profonda: riferimenti a spiritualità e tradizioni ancestrali brasiliane attraversano il testo, evocando figure legate alla saggezza, alla forza e al potere della natura.



Shakira, per l’occasione, canta anche in portoghese e firma versi che racchiudono perfettamente l’essenza del brano: «È una lupa ed è una donna/ E non sarà soddisfatta finché non otterrà ciò che vuole». Nel bridge, le due artiste intrecciano le loro voci in una celebrazione di libertà e presenza: «Vivere lasciandosi il passato alle spalle / Vivere senza regole / Fare sempre ciò che si vuole».



La collaborazione tra le due star non arriva per caso: nel 2024 Anitta era già apparsa nel videoclip di “Soltera” di Shakira. Con “CHOKA CHOKA”, la cantante brasiliana diventa la settima artista donna a collaborare con l’artista colombiana, accanto a nomi come Beyoncé e Christina Aguilera.

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