Andria celebra il Made in Italy: il 15 aprile la “Giornata del Prodotto Italia”

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Imprese, istituzioni e territorio insieme per valorizzare le eccellenze italiane

Andria, 15 aprile 2026 – In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, si terrà ad Andria

l’evento “Giornata del Prodotto Italia”, promosso dall’Associazione Prodotto Italia APS, con il

patrocinio del Comune di Andria, della Provincia Bat e della Regione Puglia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze produttive, imprenditoriali e culturali del

territorio, mettendo al centro il ruolo strategico delle imprese nella promozione del Made in Italy,

inteso non solo come marchio di origine, ma come sistema integrato di qualità, identità e

innovazione.

L’evento rappresenta un momento di confronto tra istituzioni, mondo accademico, imprese e

professionisti, volto a rafforzare le sinergie tra i diversi attori dello sviluppo locale e a promuovere

modelli virtuosi di crescita economica sostenibile.

Elemento centrale della giornata sarà la consegna del Premio “Eccellenze del Prodotto Italia”,

riconoscimento attribuito a imprenditori e realtà aziendali che si sono distinti per capacità

innovativa, valorizzazione delle filiere produttive e contributo concreto allo sviluppo del territorio.

Nel corso della manifestazione saranno premiate alcune tra le più significative realtà imprenditoriali

e professionali del territorio, espressione concreta di un Made in Italy dinamico, competitivo e

radicato nelle proprie identità locali.

Il riconoscimento sarà conferito a personalità che, nei rispettivi ambiti, hanno saputo distinguersi

per visione strategica, capacità di innovazione e contributo allo sviluppo economico e sociale.

Tra i premiati:

 Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico – Megamark S.p.A., punto di riferimento

nazionale nella grande distribuzione organizzata e protagonista nella valorizzazione delle

filiere produttive del territorio;

 Amorese Luigi – Olearia AIPO Puglia Società Cooperativa Agricola, per l’impegno

nella ricerca e nello sviluppo di prodotti ad alto valore nutrizionale derivati dall’olio

extravergine di oliva cultivar coratina;

 Giuseppe Nugnes – Nugnes 1920, espressione di una tradizione artigianale evoluta,

capace di coniugare identità territoriale e innovazione imprenditoriale e

internazionalizzazione;

 Vassallucci Viaggi di Nino e Nicola Vassallucci, storica realtà del settore turistico, da

anni impegnata nella promozione e valorizzazione del territorio;

 Luca Recchia – Deversus, interprete di una nuova imprenditorialità orientata alla

tecnologia, alla strategia e allo sviluppo locale;

 Riccardo Di Falco – Mondottica, esempio di continuità e solidità imprenditoriale, con una

presenza significativa nel tessuto economico territoriale;

 Dott. Michele Tucci – Rotary Club Andria Castelli Svevi, per il contributo professionale e

imprenditoriale apportato al contesto economico locale, distinguendosi per competenza,

affidabilità e visione orientata allo sviluppo;

 Antonio Sabatino – Presidente CdA BCC Canosa, per l’impegno imprenditoriale e la

capacità di generare valore attraverso qualità, innovazione e continuità aziendale;

 Salvatore Montrone – Caseificio Montrone, per il ruolo attivo nella crescita e nel

consolidamento del tessuto economico locale;

 Francesco Pierini – Pierini Maison, per la capacità di coniugare esperienza, affidabilità e

sviluppo nel tempo;

 Saverio Zagaria – Bar Oberdan dal 1967, per il contributo alla promozione delle

eccellenze e al rafforzamento del sistema produttivo territoriale.

 Antonio Matarrese, per il rilevante contributo allo sviluppo economico e infrastrutturale,

con impatti significativi sul sistema produttivo;

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di promozione e diffusione della cultura del Made in

Italy, in linea con le recenti politiche nazionali di valorizzazione delle filiere produttive e delle

eccellenze territoriali.

La manifestazione si svolgerà nella mattinata del 15 aprile presso la sala Consiliare del Comune di

Andria con il patrocinio del Comune di Andria e della Regione Puglia e vedrà la partecipazione di

rappresentanti istituzionali, imprenditori, professionisti, operatori del settore e cittadini.

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