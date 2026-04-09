AMENDOLARA.Calamità naturale, il Comune chiede 2 milioni e 700 mila euro di finanziamenti. 

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L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Rita Acciardi ha informato la cittadinanza che prosegue l’azione di richiesta di finanziamenti nell’ambito delle procedure di Protezione civile, dando continuità agli interventi avviati a seguito degli eventi calamitosi dello scorso gennaio. In tale contesto, è stata formalizzata una nuova istanza nell’ambito della procedura di ricognizione del rischio residuo prevista dall’ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile (OCDPC) numero 1180/2026, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente le misure di messa in sicurezza del territorio comunale.

L’intervento proposto, del valore complessivo di circa 2 milioni e 700 mila euro, riguarda la messa in sicurezza dell’ abitato nel centro storico, borgo, con particolare riferimento al versante sud e sud-ovest lungo via Cavour e piazza Garibaldi, un’area già nota per fenomeni di erosione calanchiva e classificata a elevato rischio idrogeologico. Le criticità presenti rendono necessari interventi strutturali urgenti per prevenire lo svuotamento del sottosuolo e garantire la stabilità delle abitazioni. Il progetto prevede opere di consolidamento profondo mediante paratie di micropali, la messa in sicurezza e il rifacimento dei sottoservizi essenziali attraverso indagini geofisiche avanzate, la regimazione delle acque meteoriche per contrastare i fenomeni erosivi e la riqualificazione dell’area con pavimentazione in pietra naturale. Questa ulteriore richiesta di finanziamento rappresenta un passo concreto nella strategia di mitigazione del rischio residuo, consentendo di intervenire in maniera strutturale su una delle aree più vulnerabili del territorio e di rafforzare la resilienza del centro storico. L’ esecutivo comunale continuerà a seguire con attenzione l’iter presso la Protezione Civile e la Regione Calabria, con l’obiettivo di garantire interventi efficaci e duraturi a tutela della sicurezza e dell’identità della comunità amendolarese.

Rocco Gentile

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