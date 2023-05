Condividi subito la notizia

Venerdì,12 maggio, ore 10:00, il CIRCOLO LEGAMBIENTE POLICORO sarà impegnato in SPIAGGE PULITE, la storica campagna di Legambiente Nazionale dedicata al monitoraggio e alla pulizia dei rifiuti abbandonati lungo le coste della nostra Penisola e che vedrà in azione volontari e cittadini di ogni età. A prendere parte all’iniziativa, l’Istituto Comprensivo2, il Circolo Velico Lucano e il Comune.

Motto di questa 33esima edizione sarà “Chi ama la spiaggia, la tratta con i guanti”, una vera e propria call to action che ha l’obiettivo di lanciare un messaggio chiaro sull’importanza della tutela dell’ecosistema marino e su quanto l’impegno di ognuno di noi, unito ad uno stile di vita più sostenibile, possa davvero fare la differenza.

Come Circolo Legambiente di Policoro, sostiene la presidente Stella Bonavita, in aprile, abbiamo effettuato il monitoraggio BEACH LITTER sulla nostra spiaggia , purtroppo i rifiuti abbandonati erano tanti e tra quelli più presenti: OGGETTI IN PLASTICA E MATERIALE PER LA PESCA e PRODOTTI PER FESTEGGIAMENTI.

Di seguito il LINK relativo al monitoraggio:

https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Beach-litter-2023_infografica.pdf?_gl=1*fdvr7f*_up*MQ..*_ga*MTM2MDYxMzMyNC4xNjgzNzI3NjEx*_ga_LX7CNT6SDN*MTY4MzcyNzYwOC4xLjAuMTY4MzcyNzYwOC4wLjAuMA..

