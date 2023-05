Condividi subito la notizia

Guardate la mappa delle aree a rischio idraulico e chiedetevi cosa è stato fatto in questi anni per mettere in sicurezza il territorio e quanto abbiano contribuito dissennati interventi ad accrescere i rischi.

Non posso che ripetermi: in questo paese, il dissesto idrogeologico è figlio del dissesto ideologico.

Maurizio Bolognetti

